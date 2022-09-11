وائل زيدان هناك استسهال باختيار الممثلين فِيْ الدراما السورية.. ولم آخذ حقي

أكد الفنان السوري وائل زيدان أنه حتى الآن لم يمارس حقه فِيْ الوسط الفني وأنه لا يزال ينتظر الفرصة المناسبة ليبدع على طريقته الخاصة وأعماله.

فِيْ مقابلة مع Fucsia أوضح زيدان أن الدور يعتمد على أدوات الممثل بشكل عام، والممثل الحقيقي هُو الذي يقدم نفسه بالطريقة الصحيحة، وستأتي الفرصة فقط عَنّْدما يرى المخرج أنه من المناسب أداء معين. . حرف.

وبشأن شروط قبوله لأي دور، أشار إلَّى أن الراتب المادي لا يهمه، لكنه يبحث عَنّْ طبيعة الشخصية وما يمكن أن تضيفه إليها ونطاق تأثيرها على الوظيفة.

وأضاف أن الدراما السورية بحاجة إلَّى دعم بشكل عام، وشركات الإنتاج الجديدة بحاجة إلَّى رفع مستوى الدراما، حيث وصلت إلَّى مرحلة الإسهال الشديد من حيث الإخراج والسيناريوهات وحتى التمثيل.

من ناحية أخرى؛ وعلق وائل زيدان على الانتقادات الموجهة لمسلسل “هُوايزق” الذي تم عرضه فِيْ رمضان الماضي، موضحا أنه كان من الممكن تقديم النص بشكل أفضل، وعمل دون نقد، وأن سيناريو المسلسل تميز برواية طويلة ومشاركة عدد كبير. . من الممثلين، وكانت المشكلة الأكبر وقت عرضها، وللأسف تم الحكَمْ عليها مبكرًا، منذ بداية عرضها كان هناك قدر هائل من الانتقادات وضرر مبالغ فِيْه للحق فِيْ العمل.

فِيْ الختام، أشار إلَّى أنه يميل إلَّى الكوميديا ​​أكثر من غيره، ويعتبر ذكاءه نعمة من الله.