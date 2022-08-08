وائل كفوري بصورة رومانسية مع حبيبته شانا عبود خلال احتفاله بعيد ميلادها

احتفل الفنان اللبناني وائل كفوري بعيد ميلاد صديقته شناعة عبود، فِيْ مفاجأة تردد صداها بين الحضور، حيث انتشرت قبل انتهاء علاقتهما.

وثقت صورة نشرها محبو الفنانة عبر المواقع الإلكترونية ظهُور وائل كفوري أمام قالب شوكولاتة مزين بنجوم ذهبية، وهُو يحتضن حبيبته شناعة عبود، مبروكًا لها بهذه المناسبة السعيدة.

كَمْا نشرت الصفحات المخصصة لأخبار وائل كفوري على “ إنستجرام ” صورته مع شناعة عبود، لتثير الشكوك حول حقيقته، وأكد العديد من المتابعين أنه حديثه واحتفل بعيد ميلاد صديقته فِيْ منزله، دون تأكيد. الحَقيْقَة. القضية

من ناحية أخرى، أعرب آخرون عَنّْ سعادتهم بهذا الظهُور الرومانسي للثنائي، آملين أن يوحدهما اللطف والحب دائمًا، منتقدين انتشار شائعات سابقة عَنّْ انتهاء العلاقة بين الثنائي.

فِيْ كانون الثاني الماضي، نوقشت طبيعة العلاقة بين وائل كفوري وصديقته شناعة عبود وتداولت أنباء عَنّْ انفصالهما.

جاء هذا الخبر بعد تعرّض كفوري وصديقته لحادث مروري خطير فِيْ 15 تشرين الأول / أكتوبر فِيْ بيروت، ورغم أن الأمر حظي بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، إلا أن الثنائي لم يعلق عليه. هذه المسألة، لم ينف ولم يؤكد.

وزعمت الأخبار المتداولة فِيْ ذلك الوقت أن انفصال وائل كفوري وشناعة عبود حدث بعد مشاكل تراكَمْت بسبب غيرة شناعة المفرطة على الفنانة، التي لديها بطبيعة الحال معجبون من مختلف الأعمار.

شانا عبود عولجت من الحادث المروع الذي نجت منه مع عشيقها. أصيب بكسور وكدمات فِيْ فخذيه ولم يكن قادراً على المشي فِيْ ذلك الوقت.

قيل فِيْ ذلك الوقت أن وائل تولى مسؤولية علاج شناعة وعين فريقًا طبيًا محترفًا لمساعدتها على استعادة صحتها والعودة إلَّى حياتها السابقة.

فاجأ الشاعر اللبناني حبيب بو أنطون الجمهُور فِيْ يونيو 2022 عبر “إنستجرام” بصورة نشرها عبر تقرير الستوري، يلتقي صديقه النجم وائل كفوري بشناعة عبود.

ما زاد من التفاعل فِيْ الصورة التي انتشرت على نطاق واسع على صفحات التواصل الاجتماعي وقتها ؛ ومن تعليق بو أنطون على الصورة “يا إلهِيْ القمر ينير علم الفلك برأي الفلكين المملكة تريد ملكا والملك يريد ملكة” وكأنه كان يلمح لوجود إمرأة جديدة بكفوري. الحياة، لذلك اتضح فِيْما بعد أن الاثنين كان لهما علاقة حب.