وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاد حبيبته.. فمن هِيْ شانا عبود‎‎

حظي احتفال الفنان اللبناني وائل كفوري بعيد ميلاد حبيبته شناعة عبود باهتمام شعبي كبير على مواقع التواصل، بعد تداول صورة رومانسية للزوج خلال الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

فوجئ الجمهُور بهذه الصورة بعد انتشار خبر انتهاء علاقتهما سابقًا، بعد تعرض كفوري وصديقته لحادث مروري خطير فِيْ 15 أكتوبر / تشرين الأول.

وأكدت النبأ حينها أن الانفصال حدث بعد مشاكل تراكَمْت بسبب غيرة شناعة المفرطة تجاه كفوري، لكن الثنائي لم يعلق على الأمر، وفِيْ ذلك الوقت لم يتم نفِيْ أو تأكيد الانفصال.

وسأل متابعون آخرون عَنّْ هُوية شناعة عبود، وتفاصيل عَنّْ حياتها الخاصة، خلال تعليقاتها على الصورة الجديدة لها مع كفوري فِيْ عيد ميلادها.

وبحسب المعلومات المتداولة ؛ هِيْ سيدة أعمال لبنانية تبلغ من العمر 36 عامًا وتعمل فِيْ القطاع المصرفِيْ، ويقال دون يقين أنها مطلقة وأم لابن.

وضعه الاجتماعي شبيه بحياة الفنان وائل كفوري، فهُو مطلق أيضًا ولديه ابنتان من زوجته السابقة أنجيلا بشارة، ووفقًا للمعلومات المنشورة، التقى كفوري بشناعة عبود بعد خلافهما وانفصالهما. من زوجته

وأضافت النبأ أن شناعة انتقلت للعيش فِيْ منزل بالقرب من وائل كفوري خلال فترة الحجر الصحي، وقال البعض إن قِصَّة الحب بدأت خلال هذه الفترة وتطورت تدريجياً.

فاجأ الشاعر اللبناني حبيب بو أنطون الجمهُور فِيْ يونيو 2022 عبر “إنستجرام” بصورة نشرها عبر تقرير الستوري، يلتقي صديقه النجم وائل كفوري بشناعة عبود.

ما زاد من التفاعل فِيْ الصورة التي انتشرت على نطاق واسع على صفحات التواصل الاجتماعي وقتها ؛ ومن تعليق بو أنطون على الصورة “يا إلهِيْ القمر ينير علم الفلك حسب علماء الفلك المملكة تريد ملكا والملك يريد ملكة” وكأنه كان يلمح إلَّى وجود إمرأة جديدة فِيْ حياة كفوري. . ، لذلك اتضح فِيْما بعد أن الاثنين كان لهما علاقة حب.