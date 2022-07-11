وائل كفوري يغني شارة مسلسل للمرة الثانية “من.. إلَّى”

أعلن الفنان وائل كفوري انضمامه لفريق “من … إلَّى” بغناء شعار المسلسل. بطولة قصي خولي وفاليري أبو شقرة وتأليف بلال شحادات وفرح شايع وإخراج مجدي السميري وإنتاج شركة الصباح للمنتج صادق الصباح.

وكتب وائل كفوري على تويتر تغريدة قال فِيْها “عَنّْدما ينشغل العمل بشرف النجاح، يكون ذلك شرفًا لي، وشرفًا لك، وشرفًا للبنان والوطن العربي.

وجاء تعليق وائل كفوري ردًا على ترحيب صاحب شركة الصباح إخوان صادق الصباح بإضافة الأخير إلَّى طاقم مسلسل “من … إلَّى”، حيث غرد “وائل كفوري الحبيب أهلا وسهلا بك إلَّى عائلة الاخوة الصباح حضوركَمْ وصوتكَمْ شرفنا.

ولّد هذا الخبر قدرًا كبيرًا من التفاعل، حيث عبر العديد من رواد تويتر عَنّْ سعادتهم بعودة وائل كفوري إلَّى هذه التجربة من خلال مسلسل “من … إلَّى”، مشيرين إلَّى أن العمل سيحقق نجاحًا ملحوظًا، مذكرين بنجاح تجربة وائل الأولى. فِيْ غناء درع المسلسل الذي حمل عَنّْوان “كلنا منجر”.

وعلق أحد المتابعين “إنه لشرف لأي عمل أن يفتتح نجاحه بصوت وائل كفوري، ومما سمعَنّْاه وحضره كلنا نثق بهذا النجم العظيم وخياراته”.

اعتبر المعجبون وائل كفوري الثروة الفنية الحقيقية لأي عمل يشارك فِيْه لأنه مدرسة فنية فِيْ الطرب الحقيقي، وعلق قائلاً “إن شاء الله، ستكون بداية جيدة للأعمال القادمة فِيْ طريقي. ، وليس فقط النجاح فِيْ الأرقام على الشبكات الاجتماعية والمنصات “.

فِيْما طالب آخرون وائل كفوري بتحديد مَوعِد الألبوم المقبل، معتبرين أنهم يمرون بأزمة ثقة فِيْ هذا الأمر، خاصة أنهم كانوا ينتظرون منذ فترة لإصدارات جديدة.

الجدير بالذكر أن هذه هِيْ التجربة الثانية التي يغني فِيْها وائل كفوري شعار المسلسل، حيث كانت هذه التجربة مع شركتي “فالكون فِيْلمز” و “كرافت ميديا” من خلال أغنية “داون تاون” التي حملت عَنّْوان “كلنا كلنا”. مونانغر “. “، كلمات علي مولى، ألحان رامي شلهُوب وجمال ياسين، توزيع جمال ياسين،

جاءت هذه الأغنية بعد غياب قرابة عامين عَنّْ الإصدارات الفنية، حيث كانت آخر أغانيه “استيشحات فِيْكي”، فِيْ يونيو 2022.