واتساب يطرح ميزة رائعة بشأن الصوت أثناء المكالمات الجماعية

أطلق تطبيق WhatsApp الشهير ، الأشهر بين تطبيقات المراسلة الفورية ، عددًا من الميزات الرائعة والمهمة خلال الأسبوع الماضي ، حيث أضاف التطبيق ميزة جديدة رائعة ومهمة للغاية في المكالمات الجماعية ، حيث تتيح هذه الميزة إمكانية كتم صوت المكالمات الجماعية. الصوت ، والذي يعرف باسم كتم الصوت لدى بعض المستخدمين أثناء المكالمات ، وهو من الميزات الرائعة التي طالب بها العديد من مستخدمي التطبيق ، حيث توفر هذه الميزة الجديدة صوتًا عالي الجودة لجميع مستخدمي الغرفة في التطبيق ، والبعض يعتبره نقل نوعي وإضافة جيدة للتطبيق خلال المرحلة الحالية.

WhatsApp وميزة كتم المستخدم

من جهته ، أشار موقع “The Verge” المتخصص في الأخبار التقنية ، إلى أن هذه الميزة التي أضافها تطبيق الدردشة الفورية تتيح للمستخدم كتم صوت مستخدم آخر إذا كان معك في نفس غرفة الدردشة ، مما يؤدي إلى عدم السماح للمستخدم بسماع تردد الصدى للمستخدمين في نفس الغرفة ، مما يوفر في النهاية جودة صوت عالية ، مما يجعله منافسًا قويًا لجميع تطبيقات المراسلة الفورية المتخصصة في المراسلة ، وخلال الفترة الماضية نجح التطبيق في جذب أكثر من اثنين مليار مستخدم.

حرص تطبيق الدردشة الفورية على توفير العديد من الميزات خلال المرحلة الأخيرة ، فبجانب هذه الميزة يمكن للمستخدم إرسال رسائل للمستخدمين الآخرين أثناء المكالمة دون إرسالها إلى جميع المستخدمين ، حيث سيظهر إشعار في حالة انضمام مستخدم جديد إلى المكالمة. ، ويذكر أن التطبيق يسمح لأداء ما يصل إلى 32 مستخدمًا في المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مع ما يصل إلى 8 مستخدمين على التطبيق.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة الرائعة التي أضافها تطبيق الدردشة الفورية تختلف عن تطبيقات الدردشة الأخرى مثل Zoom أو Microsoft Teams والتي تتيح للمضيف كتم صوت المستخدمين ، حيث يمكن للمستخدم في تطبيق WhatsApp كتم صوت أي مستخدم أثناء المكالمة. ، وقد قدم التطبيق عددًا من الميزات الجديدة لزيادة الخصوصية ووصول المستخدم إلى المزيد من إعدادات التحكم مثل ميزة “Last Seen” ، التي يمكنها رؤية ملف التعريف الخاص بك ، بالإضافة إلى العديد من الميزات الرائعة الأخرى التي تجعل المستخدمين سعداء.