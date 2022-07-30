“وادي بيتكوين”.. وداعا للعملات الورقية فِيْ تجربة مثيرة لجذب السياح

يمكن للزوار الدفع بالعملة المشفرة (BTC) مقابل المشروبات فِيْ شوارع “وادي بيتكوين” فِيْ هندوراس.

Bitcoin Valley، وهُو مشروع فِيْ منطقة سانتا لوسيا السياحية فِيْ هندوراس دخلت من خلاله البلاد بقوة فِيْ سوق العملات المشفرة.

أصبحت المدينة الصغيرة الواقعة فِيْ الجبال على بعد حوالي 20 دقيقة من العاصمة تيغوسيغالبا مدينة للعملات المشفرة بيتكوين.

يحاول أصحاب الأعمال الصغيرة والكبيرة فِيْ سانتا لوسيا التكَيْفَ مع العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع، على أمل جذب المزيد من السياح.

حول هذا، يقول سيزار أندينو، مدير ساحة التسوق فِيْ لوس روبلز “هذا الاتجاه سيفتح المزيد من الفرص ويجذب المزيد من الزوار الذين يرغبون فِيْ استخدام هذا النوع من العملات.”

يستهدف مشروع “Bitcoin Valley” حوالي 60 شركة لتدريب موظفِيْها كبداية لاعتماد العملات المشفرة لتسويق منتجاتهم وخدماتهم، وسط توقعات بانتشار هذا الاتجاه المتعلق بتلقي العملات المشفرة مقابل السلع والخدمات من قبل المزيد من الشركات. والمناطق المجاورة.

تم تطوير هذه المبادرة بشكل مشترك من قبل منظمة Blockchain الهندوراسية، وجمعية تبادل العملات المشفرة فِيْ غواتيمالا (Coincaex)، والجامعة التكنولوجية فِيْ هندوراس، وبلدية سانتا لوسيا.

قال روبن كارفاخال فِيْلاسكيز، الأستاذ فِيْ جامعة التكنولوجيا “سيتم تعليم مجتمع سانتا لوسيا كَيْفَِيْة استخدام وإدارة العملات المشفرة، وتنفِيْذها فِيْ شركات مختلفة فِيْ المنطقة، وإنشاء سياحة العملات المشفرة”.

تحذير من المخاطر

بينما تستكشف بعض دول أمريكا اللاتينية إمكانات العملات المشفرة، يحذر الخبراء من توسع العملة المشفرة، قائلين إن هناك العديد من المخاطر وراء استخدامها.

فِيْ سبتمبر 2022، تبنت السلفادور عملة البيتكوين كعملة قانونية لها وأنشأت “شاطئ بيتكوين” الخاص بها فِيْ منطقة ركوب الأمواج فِيْ El Zonte.

لكن رهان الدولة الواقعة فِيْ أمريكا الوسطى على البيتكوين قد أعيق بسبب التراجع الكبير فِيْ سوق العملات المشفرة والشكوك من جانب المقرضين متعددي الأطراف ووكالات التصنيف. وتبلغ قيمة العملات الرقمية المملوكة للدولة حوالي 105 مليون دولار، بحسب ما أعلنته حينها، وحالياً بعد خسائر سوق العملات المشفرة، أصبحت قيمة هذه العملات 57 مليون دولار.

قال ليوناردو باجوادا، مؤسس Block Chain Honduras، إنه للتعامل مع التقلبات، فإن “وادي بيتكوين” الهندوراسي “سيمكن التجار من تلقي مدفوعات فورية بالعملة المحلية، وذلك للقضاء على مخاطر تقلبات العملة المشفرة”.

حذر منتقدو توسع البيتكوين من أن هذا النوع من العمليات يمكن أن يغذي غسيل الأموال وعدم الاستقرار المالي مع تعزيز الفجوة الرقمية، حيث لن تتمكن الأجزاء الفقيرة من المجتمع من الوصول إلَّى التكنولوجيا وعليها بذل جهُود كبيرة للوصول إليها.

الثروات تتبخر

تقلصت ثروة أغنى 7 أشخاص فِيْ عالم العملات الرقمية بنسبة 78.6٪ خلال الفترة من 9 نوفمبر 2022 إلَّى 13 يونيو 2022.

بلغت ثرواتهم مجتمعة 145.2 مليار دولار فِيْ 9 نوفمبر، عَنّْدما وصلت عملة البيتكوين إلَّى مستوى قياسي بلغ ما يقرب من 69000 دولار فِيْ 9 نوفمبر 2022، وتبخرت ثروات المليارديرات السبعة فِيْ سوق العملات المشفرة بسرعة لتخسر 114 مليار دولار. أي حوالي 78.6٪ خلال الفترة المذكورة، ليصل الحجم الإجمالي لثروتهم فِيْ 13 يونيو 2022 إلَّى حوالي 31.4 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات.