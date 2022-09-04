واردات عمان السلعية ترتفع 37% إلَّى 11 مليار دولار فِيْ 5 أشهر

ارتفعت قيمة الواردات السلعية إلَّى سلطنة عمان عبر المنافذ الجمركية البحرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 37.4٪ على أساس سنوي لتصل إلَّى 4.1 مليار ريال (10.7 مليار دولار).

أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عَنّْ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم البضائع الواردة عبر الموانئ البحرية فِيْ هذه الفترة من العام ارتفع إلَّى 15.7 مليون طن مقابل 12.2 مليون طن فِيْ نفس الفترة من العام الماضي مسجلاً زيادة قدرها 28.4٪. .

زادت الموانئ العمانية من قدراتها على التعزيز، وأدت الجهُود المبذولة خلال السنوات الماضية إلَّى زيادة قدرات الموانئ فِيْ الاستيراد والتصدير، فِيْ الوقت الذي يستعد فِيْه ميناء الدقم لمرحلة جديدة يتم خلالها التشغيل الآلي. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه سيتم تشغيل الرافعات وسيتم تشغيل العمليات بشكل آلي بالكامل بدلاً من الرافعات الحالية.

وتأتي هذه الزيادة وسط تعافِيْ النمو فِيْ العديد من القطاعات الاقتصادية مع توجه سلطنة عمان لزيادة إنفاقها لتحفِيْز الأنشطة الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي. تقديم بيانات الشحن مسبقًا وإرسالها إلكترونيًا قبل 48 ساعة من وصول السفِيْنة.

وتشكل البضائع المستوردة عبر الموانئ البحرية 86.1٪ من إجمالي الواردات السلعية التي تلقتها كافة المنافذ الجمركية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري والبالغة نحو 18.3 مليون طن.