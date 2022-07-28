واردات مصر من القمح تتراجع للشهر الرابع على التوالي.. انخفضت 30% فِيْ إبريل

وتابعت، حيث كشفت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة واردات القمح بلغت نحو 235.4 مليون دولار فِيْ أبريل الماضي، بينما كانت 336.5 مليون دولار فِيْ أبريل من عام 2022، بانخفاض 101.1 مليون دولار. انخفاض بنسبة 30٪.

هذا الشهر هُو الرابع على التوالي الذي تنخفض فِيْه واردات مصر من القمح منذ بداية عام 2022.

سجلت واردات مصر من القمح نحو 310.8 مليون دولار فِيْ مارس الماضي، مقابل 317 مليون دولار فِيْ مارس 2022، بانخفاض تجاوز 6.1 مليون دولار، وبانخفاض بنحو 1.9٪.

بينما سجلت خلال فبراير 2022 نحو 175.9 مليون دولار خلال شهر مقابل 341.1 مليون دولار فِيْ فبراير من العام الماضي بانخفاض قدره 165.1 مليون دولار.

وبلغت القيمة الإجمالية لواردات يناير الماضي نحو 171.3 مليون دولار، بينما كانت 298.6 مليون دولار فِيْ يناير 2022، بانخفاض بلغ نحو 42.6٪.

بشكل عام، تراجعت الواردات المصرية بشكل طفِيْف، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.64 مليار دولار فِيْ أبريل الماضي، مقابل 6.82 مليار دولار فِيْ نفس الشهر من عام 2022، بانخفاض قدره 18 مليون دولار، وبانخفاض قدره 2.7٪.