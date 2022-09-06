واردات مصر من فلسطين تقفز 6335%.. ماذا استوردت

وقفزت قيمة صادرات مصر إلَّى فلسطين العام الماضي بنسبة 72.6٪ لتسجل 284.4 مليون دولار مقابل 164.8 مليون دولار فِيْ 2022.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من فلسطين إلَّى 2.6 مليون دولار عام 2022، مقابل 40 ألف دولار عام 2022، بزيادة قدرها 6335 فِيْ المائة، بحسب البيانات.

وأشارت الإحصائيات إلَّى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودولة فلسطين ارتفعت إلَّى 287 مليون دولار عام 2022، مقابل 164.8 مليون دولار عام 2022، بزيادة قدرها 74.1٪.

وأوضح أن من أبرز المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلَّى فلسطين خلال عام 2022، المستحضرات النباتية والدهُون والدهُون والزيوت الحيوانية والنباتية والألبان ومنتجات الألبان.

ومن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من فلسطين خلال عام 2022 منتجات دوائية بقيمة 1.8 مليون دولار، وورق بقيمة 277 ألف دولار، وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزائها بقيمة 227.5 ألف دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين فِيْ فلسطين 38.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2022 مقابل 25.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2022 بزيادة 48.8٪.

وبحسب البيان، بلغت تحويلات الفلسطينيين العاملين فِيْ مصر 1.42 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2022، مقابل 1.38 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2022، بزيادة 2.5٪.

بلغت قيمة الاستثمارات الفلسطينية فِيْ مصر 1.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2022 مقابل 3.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2022 بانخفاض قدره 66.9٪.

شدد صندوق النقد الدولي على أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يواجه تحديات هائلة رغم تعافِيْه من جائحة كورونا، مرحباً بالإصلاحات المالية العامة التي بدأتها الحكومة الفلسطينية، لكنه شدد على أن حل الأزمة المالية التي تعيشها السلطة يتطلب معالجة القضايا العالقة. مع اسرائيل.

وفِيْ ختام جولة المشاورات التي أجراها وفد برئاسة ألكسندر تيمان يومي 16 و 28 آب / أغسطس، قال الصندوق “يواجه الاقتصاد الفلسطيني تحديات هائلة. المفروضة على الحركة والدخول، وعدم استكَمْال المخطط الهِيْكلي.