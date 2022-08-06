وارن بافِيْت.. عبقري الأسْهُمْ يفشل فِيْ اختبار “الحرب”

عانى بيركشاير هاثاواي، الذي يديره عبقري الأسْهُمْ الأمريكية وارين بافِيْت، من خسائر فادحة فِيْ الأشهر التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب رويترز، أثر تراجع الأسْهُمْ الأمريكية سلبًا على شركة بيركشاير هاثاواي فِيْ الربع الثاني من العام، حيث أعلنت الشركة العملاقة التي يديرها الملياردير بافِيْت، اليوم السبت، أنها تكبدت خسائر قدرها 43.8 مليار دولار.

لكن على الرغم من ذلك، حققت الشركة ربحًا تشغيليًا قدره 9.3 مليار دولار، حيث تجاوزت مكاسب إعادة التأمين وإيرادات السكك الحديدية BNSF الخسائر فِيْ وحدة Geco للتأمين على السيارات بعد زيادة بوالص التأمين بسبب نقص قطع الغيار وزيادة أسعار السيارات. تستخدم.

وساهم رفع أسعار الفائدة وتوزيعات الأرباح فِيْ تحقيق شركات التأمين المزيد من المكاسب من الاستثمارات، فِيْ حين عزز ارتفاع الدولار أرباح الاستثمارات فِيْ أدوات الدين الأوروبية واليابانية.

قال جيمس شاناهان، المحلل فِيْ إدوارد جونز وشركاه، الذي منح بيركشاير تصنيفًا “محايدًا”، إنه على الرغم من الخسارة الصافِيْة الضخمة، عكست النتائج مكانة الشركة القوية.

وأضاف “تعمل الشركة بشكل جيد على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط التضخم والمخاوف الجيوسياسية. وهذا يمنحني الثقة فِيْ الشركة إذا كان هناك ركود”.

كَمْا أدت الشركة إلَّى تباطؤ مبيعات الأسْهُمْ، ولا يزال لديها 105.4 مليار دولار من السيولة للاستفادة منها.

وتراجع بافِيْت فِيْ قائمة أغنى أغنياء العالم إلَّى المركز الثامن بعد أن احتل المركز السابع الأسبوع الماضي، بثروة تقدر حاليًا بنحو 102 مليار دولار، مقابل 105 مليارات دولار فِيْ التصنيف الأخير الأسبوع الماضي، بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

أغلقت وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة الماضي، متأثرة بأسهم تسلا وغيرها من الشركات ذات الصلة بالتكنولوجيا، بعد أن خفف تقرير عَنّْ نمو الوظائف القوي التفاؤل الأخير بأن الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يوقف حملته الشرسة للسيطرة على أعلى معدل تضخم. فِيْ عقود.

وأظهرت البيانات أن أصحاب الأعمال الأمريكيين وظّفوا عددًا من العمال تجاوز بكثير التوقعات فِيْ يوليو، لمواصلة الزيادة فِيْ الوظائف للشهر التاسع عشر على التوالي، مع انخفاض معدل البطالة إلَّى معدلات ما قبل الوباء البالغة 3.5٪.

وتراجعت أسهم Tesla وطغت على مؤشر S&P 500 و Nasdaq. كَمْا تراجعت أسهم Meta Platforms المالكة لفِيْسبوك وأمازون، مما أدى إلَّى تراجع المؤشر.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية حيث ساعدت احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ سبتمبر على رفع أسهم جيه بي مورجان وبنوك أخرى.