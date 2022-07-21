واشنطن تخطط لاستثمار مليارات الدولارات فِيْ إفريقيا لتنميتها اقتصادياً

أعلن رئيس الوفد الأمريكي المشارك فِيْ قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية، التي انطلقت يوم الأربعاء فِيْ مراكش، أن الولايات المتحدة ستستثمر فِيْ …

قالت أليس أولبرايت، رئيسة مؤسسة تحدي الألفِيْة (وكالة تنمية حكومية أمريكية) “تسعى الولايات المتحدة إلَّى ضخ مليارات الدولارات فِيْ التجارة والاستثمار لخلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والازدهار فِيْ جميع أنحاء القارة الأفريقية”.

وأضافت “الآن، أكثر من أي وقت مضى، يجب علينا تسخير مجموعة كاملة من أدوات الحكومة الأمريكية، وتسخير قوة القطاع الخاص الأمريكي، وتعزيز شراكاتنا مع قادة الأعمال والمستثمرين من خلال الشتات الأفريقي”.

منذ عام 2004، استثمرت هذه الوكالة الحكومية الأمريكية ما يقرب من 9 مليارات دولار فِيْ 25 دولة أفريقية.

تشارك أولبرايت فِيْ مراكش فِيْ قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية التي تختتم يوم الجمعة.

هذه القمة، التي تنعقد لأول مرة فِيْ شمال إفريقيا، ينظمها سنويًا مجلس الشركات فِيْ إفريقيا، وهُو هِيْئة خاصة.

وإلَّى جانب وفد الحكومة الأمريكية، سيشارك فِيْ الاجتماع قادة سياسيون وممثلون عَنّْ مجتمع الأعمال الأفريقي وصناع سياسات ومستثمرون من القطاع الخاص الأمريكي، وفقًا للمنظمين.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة فِيْ افتتاح أعمال القمة “حان الوقت لأفريقيا (…) لتلعب دورها المركزي والطبيعي على الساحة الدولية”.

من بين القضايا التي تم تناولها فِيْ هذه القمة مكافحة تغير المناخ، وتحول الطاقة، والأمن الغذائي، والصحة، والزراعة، والبنية التحتية، والتقنيات الجديدة والفجوة الرقمية.

فِيْ واشنطن، أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس جو بايدن سيستضيف ما بين 13 و 15 من القادة الأفارقة فِيْ قمة “ستسلط الضوء على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا”.