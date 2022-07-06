واشنطن تدعو مجموعة العشرين لحث روسيا على إعادة فتح طرق تسليم الحبوب

قال مسؤول أمريكي كبير إن أمن الغذاء والطاقة سيكون من بين الموضوعات الرئيسية فِيْ اجتماع وزراء الخارجية فِيْ بالي هذا الأسبوع، مشيرًا إلَّى أن أعضاء المجموعة يجب أن يصروا على أن تدعم روسيا جهُود الأمم المتحدة لإعادة فتح الطرق البحرية التي أغلقتها حرب موسكو فِيْ أوكرانيا.

قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية رامين تولوي للصحفِيْين يوم الثلاثاء إن وزير الخارجية أنطوني بلينكين سيرفع أمن الطاقة فِيْ الاجتماع الرئيسي لوزراء مجموعة العشرين يوم الجمعة وفِيْ الاجتماعات الثنائية فِيْ بالي.

وشدد على أنه “يتعين على دول مجموعة العشرين محاسبة روسيا والإصرار على دعمها لجهُود الأمم المتحدة الجارية لإعادة فتح الطرق البحرية لتوصيل الحبوب”.

وأضاف تولوي “سواء حدث ذلك على مستوى مجموعة العشرين أو على مستوى الدول الفردية فِيْ المجموعة، فهذه نقطة مهمة سيطرحها الوزير بلينكين”.

بدوره، قال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون شرق آسيا، دانيال كريتينبرينك، فِيْ نفس الإحاطة إنه يتوقع تبادل “صريح” لوجهات النظر بشأن أوكرانيا عَنّْدما يلتقي بلينكين بوزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين.

وأضاف “ستكون هذه فرصة أخرى للتعبير عَنّْ توقعاتنا بشأن ما نتوقع أن تفعله الصين وما لا تفعله فِيْما يتعلق بأوكرانيا”.

قبل وقت قصير من الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ 24 فبراير، أعلنت الصين وروسيا عَنّْ شراكة “بلا حدود”.

لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم لم يروا الصين تتهرب من العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة على موسكو أو تزود روسيا بمعدات عسكرية.

ومع ذلك، رفضت الصين إدانة تصرفات روسيا وانتقدت العقوبات الغربية الشاملة.

حذر المسؤولون الأمريكيون من العواقب، بما فِيْ ذلك العقوبات، إذا بدأت الصين فِيْ تقديم دعم مادي للجهُود الحربية الروسية.

وتصف واشنطن الصين بأنها منافستها الاستراتيجية الرئيسية وتخشى من أنها قد تحاول يومًا ما الاستيلاء على جزيرة تايوان المتمتعة بالحكَمْ الذاتي بالقوة، تمامًا كَمْا هاجمت روسيا أوكرانيا.

وقال كريتنبرينك إنه من “الأهمية بمكان” الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع نظراء الولايات المتحدة والصين “لضمان منع أي سوء تقدير يمكن أن يؤدي عَنّْ غير قصد إلَّى الصراع والمواجهة”.