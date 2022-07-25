واشنطن تسعى لتوسيع مشاركتها الاقتصادية مع آسيا

ستستضيف الولايات المتحدة اجتماعا افتراضيا يوم الثلاثاء لمسؤولين يمثلون 14 دولة انضمت إلَّى الإطار الاقتصادي بين الهند والمحيط الهادئ

وأعلن مكتبهما فِيْ بيان يوم الأحد أن الاجتماع الوزاري ستستضيفه الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي ووزيرة التجارة جينا ريموندو.

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ فِيْ مايو خلال زيارة لطوكيو بهدف استخدامه كوسيلة لرفع المعايير البيئية والعمالية وغيرها عبر آسيا.

بالإضافة إلَّى الولايات المتحدة، يشمل الإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادئ أستراليا وبروناي وفِيْجي والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفِيْتنام.

وقال البيان إن الموضوعات المطروحة للنقاش فِيْ اجتماع الثلاثاء تشمل التجارة وسلاسل التوريد والطاقة النظيفة والبنية التحتية والضرائب ومكافحة الفساد.