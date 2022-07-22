واشنطن سنعمل على ضمان تنفِيْذ روسيا لالتزامها باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

قالت ليندا توماس جرينفِيْلد، سفِيْرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، يوم الجمعة، خلال حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، إن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفِيْذ روسيا لالتزامها باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية ستخفف من أزمة الغذاء التي تسببها روسيا.

وقعت روسيا وأوكرانيا، اليوم الجمعة، فِيْ العاصمة التركية اسطنبول، مراسم توقيع اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية فِيْ تركيا تحت رعاية الأمم المتحدة.

تسمح الاتفاقية باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة فِيْ موانئ البحر الأسود، والتي تنتظرها الأسواق الدولية بفارغ الصبر.

تم التوقيع بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ومثل الطرفِيْن المتحاربين وزيرا الدفاع الروسي سيرجي شويغو والأوكراني أولكسندر كوبراكوف.

وتنص الاتفاقية على إنشاء مركز مشترك للتنسيق والقيادة مقره اسطنبول للإشراف على سير العمليات وحل النزاعات.

ويشارك الطرفان المتحاربان ومسؤولون من تركيا والأمم المتحدة فِيْ المقر.

ويعتقد مسؤولو الأمم المتحدة أن إنشاء المركز سيستغرق ثلاثة أسابيع، مما يعَنّْي أن شحنات الحبوب قد لا تبدأ فِيْ التدفق بأقصى سرعة قبل النصف الثاني من أغسطس.

كانت إحدى أكثر النقاط الشائكة فِيْ الاتفاقية هِيْ مسألة تفتيش السفن.

زرعت ألغام حول الموانئ الأوكرانية الرئيسية على البحر الأسود، بهدف درء هجوم برمائي روسي.

لا تريد أوكرانيا أن تصعد روسيا على متن سفنها للتحقق من عدم وجود شحنات أسلحة عَنّْد عودة السفن إلَّى موانئها.

قال مسؤولو الأمم المتحدة إن الأطراف الأربعة اتفقت على أنه سيكون من الصعب للغاية إجراء عمليات تفتيش للسفن، وهُو ما تطالب به روسيا، فِيْ أعالي البحار.

وبدلاً من ذلك، ستشرف الأطراف الأربعة على تفتيش السفن فِيْ ميناء تركي عَنّْد عودتها إلَّى أوكرانيا، على الأرجح فِيْ اسطنبول.