واشنطن عدم صيانة صافر قد يؤدي لاضطراب حركة الشحن العالمي

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من تعطل حركة الملاحة العالمية والأنشطة الاقتصادية في البحر الأحمر نتيجة عدم صيانة ناقلة النفط العائمة “صافر” قبالة ميناء رأس عيسى على الساحل الغربي لليمن.

تسرب النفط

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مقتضب “قلة الصيانة ووجود نظام خط أنابيب قديم قد يتسبب في تسرب النفط من الناقلة، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى تعطيل حركة الملاحة العالمية. وأنشطة اقتصادية أخرى في البحر الأحمر. منطقة. . “

تدمير سبل العيش اليمنية

وأضاف أن التسرب سيقضي على معيشة اليمنيين الذين يعتمدون على الصيد والصناعات الأخرى.