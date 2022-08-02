وافي نسبة الإنجاز في مشروع “معالي عنان” أكثر من 98%

أعلنت لجنة البيع أو الإيجار على الخارطة “وافي” أن نسبة إنجاز مشروع “معالي عنان” بلغت 98.8٪، مبينة تسليم المرحلتين الأولى والثانية من وحدات المشروع للمستفيدين. أنه قد تم الانتهاء من تسليم المرحلة الثالثة والأخيرة من الوحدات السكنية المتبقية، وسيتم الانتهاء من المشروع في الأشهر القادمة بمجرد الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتأكد من الخدمات.

سبب التأخير في تسليم بعض الوحدات

وأوضحت اللجنة أن التأخير في تسليم بعض وحدات المرحلة الثالثة من مشروع “معالي عنان” الواقع بحي الجنادرية شرق الرياض يرجع إلى إجراءات تصنيف الصكوك للوحدات وتقسيم التراخيص والصكوك. تقديم الخدمات لكامل المشروع، اضافة الى اثر وباء كورونا بوقف وتأجيل الاعمال. .

وأكدت اللجنة أنها تشرف على سير العمل في المشاريع وتتخذ كافة الإجراءات التي تضمن حق المستفيدين سواء كانت مشروعات القطاع الخاص أو تلك التي يطرحها برنامج “سكني” على المستفيدين بالتحالف مع المطورين العقاريين في الدولة. 119 مشروعًا تشمل حوالي 155 ألف وحدة سكنية من مجموعة متنوعة من الفلل والشقق والتاون هاوس، توفير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفقًا للمعايير الدولية مع توافر المرافق والخدمات المتنوعة التي تعمل على تحسين نوعية حياة ساكنيها .

مشاريع البيع على الخارطة

وتجدر الإشارة إلى أن “وافي” يمنح التراخيص اللازمة للمشاريع التي على الخارطة، ويراقب معدلات إنجازها وجودة تنفيذها، بالإضافة إلى تحفيز وتدريب المطورين العقاريين على إنشاء مشاريع متمايزة ومتكاملة تلبي تطلعاتهم. يمنح سوق العقارات “وافي” تراخيص البيع على الخارطة لجميع المشاريع السكنية والتجارية والصناعية وغيرها من المشاريع العقارية ؛ تعزيز المعروض من الوحدات العقارية، والمساهمة في زيادة نسبة المنازل المملوكة للأسر السعودية بما يتماشى مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.