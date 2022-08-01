والدة أكرم حسني تدخل على خط أزمة أغنية “للي”

دخلت فاطمة المنصوري، والدة الفنان أكرم حسني، على خط أزمة أغنية “لي”، التي يتعاون فِيْها نجلها مع المطرب محمد منير، بعد أن رفع موقع الفِيْديو العالمي “يوتيوب” منعها.

بالتفصيل، نشر أكرم حسني، عبر حسابه على فِيْسبوك، الأغنية بعد عودته إلَّى موقع “يوتيوب”، التي حظرتها لأسباب تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، بعد اتهام “حسني” بسرقة اللحن. واقتباس كلمات من أبيات شعرية. قصيدة للشاعر عادل صابر.

وحرصت المنصوري على تهنئة ابنها بعودة الأغنية قائلة “مليار مبروك يا حبيبي بالتوفِيْق دائما … الله يحفظك عَنّْ كل العيون المكروهة ويحميك ويحميك يا بني”. “. . “

وحذف موقع يوتيوب أغنية “لي” التي كتبها وألحنها الفنان أكرم حسني، والتي ظهرت قبل نحو أسبوعين على قناة شركة الإنتاج على الإنترنت، إثر اتهامات للملحن المصري محمود المنسي، باستخدام لحن أغنيته “وولد”. الهلالية “.

وقال المنسي إنه تقدم بشكوى إلَّى إدارة يوتيوب لحذف الأغنية حفاظا على حقوق الملكية الفكرية، مضيفا “حذف الأغنية بالنسبة لي ليس انتصارا، إنه ليس أكثر من توثيق للحدث. وجزء من التقييم الذي من المفترض أن يكون ملكًا لأصحابها “.

كَمْا كانت الأغنية موضع اتهامات من الشاعر المصري عادل صابر، الذي ادعى أن أكرم حسني استخدم بعض الكلمات من أبيات شعرية خاصة به، وادعى أنه ذهب إلَّى المحكَمْة للحصول على حقه.

وخلال الساعات الماضية، عادت الأغنية التي تم تصويرها على شكل مقطع فِيْديو، إلَّى قناة المنتج على موقع يوتيوب، بعد أن اتخذ أكرم حسني كافة الإجراءات اللازمة، بحسب تقارير محلية.

وفِيْ مقطع الفِيْديو، استخدم الملك محمد منير 8 أشخاص يشبهُونه وهم يقدمون أسلوبه وحركاته الشهِيْرة التي يؤديها فِيْ أغنياته وحفلاته، ومن خلال الفِيْديو يظهر حب الجمهُور له ومشاهده. حفلة موسيقية. .

ويذكر أن أغنية “لالي” وزعها أمير محروس وغناها الملك محمد منير، وكلماته تقول “سألته هل أصابته الشغف فأوقفه الجواب. .