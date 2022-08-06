والدة الأولى على الثانوية العامة شعبة علمي: أنا مصدومة وفرحانة

أعربت والدة الطالبة ملاك عبد الفتاح محمود الشبشيري، الأولى في الثانوية العامة 2022 شعبة العلوم، عن سعادتها الشديدة وصدمتها في نفس الوقت، بفوز ابنتها بالمركز الأول.

وافق طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر السبت 6 أغسطس 2022، على نتائج الثانوية العامة للعام 2022-2022.

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مدرسة ثانوية عليا

قالت والدة الأولى بالمدرسة الثانوية شعبة العلوم إن ابنتها تفوقت منذ الصغر لكنها لم تتوقع أن تحصل على المركز الأول.

وأشارت والدة الطالبة، في تصريحات حصرية، إلى أن ابنتها واجهت بعض العقبات مع نظام بابل شيت، خاصة في مادة الأحياء في طريقة فهم الأسئلة.

وأكدت أنها استطاعت التعامل معها، مشيرة إلى أن كلية الطب البشري ستكون أول رغبة لابنتها بحسب ميولها قبل ظهور النتيجة.

بينما قالت ملك علمت بخبر فوزي بالمركز الأول من فيديو وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على صفحة الوزارة.

الأول عن معرفتي بالعلوم

واختتمت قائلة بمجرد علمي بالخبر، قمت بالتصويت وركضت إلى ماما التي كانت سعيدة للغاية.

حصلت ملك عبد الفتاح محمود على درجة 402، من محافظة المنوفية بمدرسة تالا الثانوية الجديدة للغات.