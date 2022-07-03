والدة شيماء جمال ابنتي دفنها زوجها وهِيْ على قيد الحياة

أثارت والدة المذيعة المصرية، شيماء جمال، جدلًا كبيرًا بعد تصريحاتها الصادمة، يوم الأحد، عَنّْدما حصلت على إذن من النيابة بدفن جثة ابنتها الراحلة، وداعًا لها.

وأكدت والدة المذيعة أن على جسدها “آثار ضبط النفس بسلاسل حديدية على اليدين والساقين والجزء الأوسط من جسد الضحية بالإضافة إلَّى الرقبة”، مكررة “كتفها وتعذيبها (زوجها) ودفنها وهِيْ”. كان حيا.

وشددت الأم على أنها لن تقبل العزاء لابنتها إلا بعد صدور حكَمْ على المتهمين بقتلها “حتى تلتئم النيران فِيْ قلبها وحرق دمائها على ابنتها”، وجددت وقد دفنت (دفنت) ابنتها حية “.

حصلت عائلة شيماء على تصريح لاستلام الجثة ودفنها، بعد 6 أيام من إخراج الجثة من القبر الذي دفنه المتهم داخل مزرعة بمنطقة البدرشين جنوب القاهرة.

وسيقام الدفن يوم الاثنين بمقبرة “السيدة نفِيْسة” بوسط القاهرة.

على جانبك؛ اتهم الادعاء المصري شيماء مع زوجها الذي يعمل قاضيا وشريكها الذي يعمل متعاقدا بالقتل بعد اعتقالهما.

قرر قاضي المعارضة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس المستشار، زوج الضحية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، واتهامه وشخص آخر بالقتل العمد مع سبق الإصرار.

وأعلنت وزارة الداخلية فِيْ بيان رسمي سابق أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء المتهمين فِيْ محافظة السويس، من خلال استخدام تقنيات أمنية حديثة من قبل أجهزة المباحث الجنائية وتكثيف التحقيقات و – جمع المعلومات بموجب التفويض القضائي الصادر بالقبض عليه وإحضاره.

يشار إلَّى أن مقتل المذيعة أثار الجدل فِيْ مصر بسبب بشاعة الجريمة، وظروفها غير التقليدية، بعد إعلان اختفاء شيماء جمال فِيْ يونيو الماضي، وبعد زوجها قاضٍ فِيْ مجلس الدولة ( جهة قضائية رسمية) بغيابه بعد اختفائه، ثم تم إبلاغه “. شريكه المقاول الجهات القضائية لقتل زوجته على يد المستشار بعد نزاعات قوية ودفنها فِيْ مزرعة مستأجرة.

اعترف الشاهد الوحيد فِيْ التحقيقات أن الزوج أخبره أنه كان يفكر منذ فترة طويلة فِيْ قتل زوجته، فقبل مساعدته مقابل مبلغ من المال، وتآمروا على الجريمة.

كَمْا كشفت النيابة أن المتهمين دفنوا الجثمان معًا، الأمر الذي يجعل الشاهد متهمًا بالجاني، وقرروا إبقائه رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، فِيْما قررت المحكَمْة المختصة تمديد حبسه.