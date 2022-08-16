صرخت وهددت القاتل.. والدة شيماء جمال في قفص الاحتجاز بالفيديو، تعرضت والدة شيماء جمال للاحتجاز في قفص الاحتجاز داخل المحكمة في صباح يوم الإثنين الهامس عشر من شهر أغسطس، وذلك عبد صراخها على المتهمين بقتل ابنتها، وتهددهم، وذلك يخالف قوانين المحكمة، وحضور المجالسات، وعلى الفور ، تم إصدار قرار باحتجازها في قفص المحكمة، وتداول الكثير من النشطاء فيديو وضع والدة شيماء جمال في قفص الاحتجاز .

من هي والدة شيماء جمال

والد شيماء جمال، مصرية الجنسية في الخمسينات من عمرها، وتدعى ماجدة محمد، أحدثت ضجة اعلامية كبيرة عبر منصات التواصل الإجتماعي، وذلك بعد احتجازها في قفص الاحتجاز في المحكمة، وذلك بعد أن صرخت واشتبكت مع المتهمين في قتل ابنتها شيماء جمال قبل شهر من الآن، حيث قامت بتهديد قاتل أبنها ووصفته بالسفاح، الأمر الذي أدى الى عقوبتها ووضعها في قفص الاحتجاز.

حجز والدة شيماء جمال بقفص الاحتجاز

أحدثت والدة شيماء جمال ضجة إعلامية كبير وذلك بعد ان صرخت وهددت قاتل شيماء جمال، في قاعة المحكمة، وقد وصفته بالسفاح الخائن، وهذه ليست المرة الأولى ففي الجلسة السابقة قامت بوضعه نفس الوصف، مما قررت محكمة الجنايات في الجيزة بوضع والدة شيماء جمال والتي تدعى ماجدة محمد داخل القفص الحجز، بسبب شدها الكلام، و الصراخ العالي على المتهمين، وذلك مخالفة لقوانين حضور الجلسات.

فيديو احتجاز والدة شيماء جمال في قفص الاحتجاز

تداول نشطاء و رواد منصات التواصل الإجتماعي الفترة الأخيرة بعض مقاطع الفيديو داخل المحكمة، بحبس والدة شيماء جمال داخل القفص ، وذلك بعد صراخ والدة المذيعة شيماء في وجه المتهمين ومن ثم الاشتباك معهم، وتهديدهم، كما وتفاعل الكثير مع فيديو احتجاز والدة شيماء جمال.

تعرضت والدة شيماء جمال في صباح يوم الاثنين للحجز داخل المحكمة في الجيزة وذلك بعد تعرضها الى الشتم والصراخ وتهديد المتهمين في قتل ابنتها المذيعة شيماء جمال قبل فترة قصيرة، مما تم حجزها في القفص.