من هي والدة ميغان ماركل ويكيبيديا السيرة الذاتية، ميغان ماركل من اشهر وابرز الشخصيات اللامعة في المملكة المتحدة كونها زوجة الامير البريطاني الشهير هاري ووالدة ميغان ماركل هي دوريا راجلاند والتي تعمل مدربة يوغا بالولايات المتحدة الأمريكية وشغلت الكثير من المناصب البارزة واللامعة بالمملكة المتحدة وتبلغ بالعمر حوالي 66 سنة ومعتنقة الديانة المسيحية وكانت متزوجة من توماس ماركل الا ان زواجهم لم يدم طويلاً.

والدة ميغان ماركل ويكيبيديا

والدة ميغان ماركل هي دوريا راجلاند، مدربة يوغا أمريكية من أصل أفريقي وأخصائية اجتماعية، ولدت في لوس أنجلوس عام 1956. تعمل دوريا كمدربة يوغا في سن الشيخوخة الحكيمة والصحية، بالإضافة إلى عاملة اجتماعية في خدمات الصحة العقلية، في في الثمانينيات تزوجت من توماس ماركل وأنجبا ابنتهما الوحيدة ميغان، لكن هذا الزواج انتهى بالانفصال منذ أن كانت ميغان تبلغ من العمر 6 سنوات.

سيرة دوريا راجلاند الذاتية

تعد دوريا رويس راجلاند من أشهر الشخصيات التي ظهرت في السنوات الأخيرة بعد زواج ابنتها من أمير بريطاني، ومن أبرز المعلومات عن سيرتها الذاتية ما يلي

الاسم والنسبة دوريا رويس راجلاند.

الاسم الانكليزي Doria Ragland Wiki.

الميلاد 1 مايو 1956 م

الميلاد لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

الإقامة كرينشو، لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

العمر 66 سنة.

الجنسية أمريكي.

الدين مسيحي.

المذهب الكاثوليكية.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في المسرح الدولي، ودراسات عليا في الاتصالات.

جامعة نورث وسترن.

اللغة الإنجليزية.

الحالة الاجتماعية منفصل.

الزوج السابق توماس ماركل.

عدد الأطفال ابنة واحدة، ميغان ماركل

المهنة مدرب يوجا وأخصائي اجتماعي.

المدرسة الثانوية مدرسة فيرفاكس 1974 م.

اسم مدرسة ولي الأمر جامعة جنوب كاليفورنيا.

ميغان ماركل ويكيبيديا

تعتبر ميغان ماركل من أشهر الشخصيات في بريطانيا كزوجة للأمير هاري، ومن أبرز المعلومات عن حياتها الشخصية ما يلي

راشيل ميغان ماركل عارضة أزياء وممثلة أمريكية.

ولدت ونشأت في لوس أنجلوس، كاليفورنيا في أغسطس 1981.

بدأت حياتها المهنية في التمثيل بأدوار ثانوية، وعملت أيضًا في برامج الإعلام وتقديم العروض.

تمتلك ميغان العديد من الشركات المتخصصة في الملابس الكندية، وفي عام 2014 بعد الميلاد، عملت كمحرر لمجلة عن أسلوب الحياة.

دعمت ماركل العمل الإنساني والخيري وجميع القضايا المتعلقة بالمرأة.

بدأت مواعدة الأمير هاري بعد طلاقها من زوجها الأول، وفي عام 2017 بعد الميلاد تزوجا، وأقيم حفل زفافهما في الكنيسة ولديهما طفلان.

توماس والد ميغان ماركل

والد ميغان ماركل هو توماس ماركل، وهو مصور سينمائي من أصل إيرلندي هولندي يحمل الجنسية الأمريكية، ولد في نيوبورت بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1945 م، وفي بداية حياته العملية عمل مع زوجته السابقة مؤقتًا في مجال التصوير السينمائي، وبعد ذلك فترة تقاعده من منصبه وفي عام 2022 م أصيب بنوبة قلبية، وفي ذلك الوقت كان حفل زفاف ابنته على الأمير هاري حيث تم نقله إلى المستشفى لكنه تمكن من التعافي من هذا المرض.

إنستغرام ميغان ماركل الرسمي

ميغان ماركل وزوجها لديهما حساب موحد على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وبلغ عدد متابعيها عبر هذا الحساب حوالي 6 ملايين، وشارك كل من ماركل وزوجها العديد من الصور خلال زيارتهم لعدد من المرافق الملكية وأيضًا أعمالهم الإنسانية المتنوعة في عدة أماكن في بريطانيا، ويمكنكم مشاهدة آخر أخبار ميغان وزوجها عبر موقع “إنستجرام”.

دوريا رويس راجلاند والدة عارضة ومصممة الازياء الامريكية المشهورة ميغان ماركل والتي تعتبر من ابرز الشخيصات اللامعة والمشهورة في المملكة المتحدة البريطانية وهي من اصول امريكية وكانت دوريا رويس راجلاند متزوجة من المصور سينمائي توماس ماركل ولكن زواجهم لم يدوم لفترة طويلة.