والدتها تنذرها.. كايلي جينر تثير الجدل بسبب بذخ إنفاق ثروتها

تعيش كريس جينر فِيْ حالة من القلق بشأن ابنتها، إسراف كايلي جينر فِيْ إنفاق ثروتها وشراء الكثير من الأشياء خلال الفترة الماضية، وفقًا لمصادر قريبة من العائلة.

قال أحد الأقارب المقربين “كايلي كانت تنفق الكثير من المال مؤخرًا، مما دفع والدتها إلَّى التدخل بعد شراء طائرة خاصة، وطلب منها الانتظار والتوقف”.

جاء هذا الكشف بعد الهجوم الخبيث الذي تعرضت له كايلي فِيْ الأيام الأخيرة، ووصفه متابعيها بـ “القاسية” و “مجرمة المناخ” بعد أن استعرضت الطائرة الخاصة التي اشترتها مؤخرًا مقابل 72 مليون دولار ونشرتها. الصور على الشبكات الاجتماعية.

نشرت نجمة الموضة البالغة من العمر 24 عامًا على Instagram يوم الجمعة الماضي صورة لطائرتها الخاصة أثناء وقوفها بجوار طائرة صديقها ترافِيْس سكوت وأرفقت تعليقًا نصه “هل تريد أن تأخذ طائرتي أم تريد أن تأخذها طائرتي

تم انتقاد كايلي بعد ذلك لأنها استقلت طائرة خاصة مدتها 17 دقيقة فِيْ رحلة بطول 26 ميلًا كان من الممكن أن تقوم بها فِيْ 39 دقيقة فقط، ثم استقلت الطائرة لمدة 30 دقيقة فِيْ الاتجاه المعاكس للتوقف فِيْ مطار فان نويس.

ثم واجهت كايلي مزيدًا من الانتقادات لنشرها مقطع فِيْديو على تيك توك الثلاثاء الماضي أثناء خروجها للتسوق مع ابنتها ستورمي وبنات أختها كيم وشيكاغو وترو، كَمْا وصفها متابعون بأنها “بعيدة عَنّْ الواقع” “ومحاولة”. تكسب قلوب البسطاء “.

وبينما تواصل كايلي ضخ الأموال فِيْ حياتها الخاصة، التي تعيشها فِيْ رفاهِيْة، أكد أقاربها المقربون فِيْ تصريحات لـ “بيغ سيكس” أن والدتها، كريس جينر، وهِيْ أيضًا مديرتها، تشعر بالقلق عليها. سلوك متهُور.

وأضاف المقربون “بدأت كريس تطلب من ابنتها كايلي أن تكون أكثر مسؤولية فِيْما يتعلق بأموالها وأن تستثمرها بحكَمْة، لكن كايلي لا تهتم وفِيْ النهاية تفعل ما تحب”.

بينما أشار مصدر آخر مقرب من العائلة إلَّى أن كريس لم تتورط فِيْ الأمر، وأن كايلي تدير أموالها دائمًا بحكَمْة، وعلى الرغم من صغر سنها، إلا أنها ناضجة بالفعل فِيْ طريقة تفكيرها.