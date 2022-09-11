والدته رفضت علاقتهما بالبداية.. من هِيْ غيثة العلاكي زوجة سعد لمجرد

تصدّر الشاب المغربي، غيث العلاقي، أسئلة وحديث الجمهُور بعد إعلان الفنان سعد لمجرد زواجه، مستفسرًا عَنّْ هُويته وإقامته وكَيْفَ التقى بالنجمة المغربية.

أحد أقرب أصدقاء لامجرد

واتضح من تقارير إعلامية مغربية أن غيث العلاقي من أقرب أصدقاء لمجارد، حيث شوهدوا معًا فِيْ مناسبات عديدة وشاركوا صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت من أكثرهم دعمًا وتأييدًا له. فِيْ قضية الاغتصاب التي أعقبت ذلك فِيْ فرنسا، خلال السنوات الماضية.

غيث العلاقي سيدة أعمال من عائلة فِيْ مراكش

ينحدر غيث العلاقي من إحدى العائلات العريقة فِيْ مدينة مراكش، وكان له علاقة قديمة بالفنان المغربي، رغم رفض والدته الفنانة نزهة الرقركي، لهذه العلاقة والتقارب.

غيث العلاقي هِيْ أيضا سيدة أعمال من مراكش تقيم فِيْ كندا. تمتلك فنادق فِيْ حي Gueliz الحصري فِيْ مراكش. كَمْا كانت أول من انضم إلَّى سعد لمجرد فِيْ فرنسا لدعمه بعد تهمة الاغتصاب الثانية.

بدأ اسم غيث العلاقي بالانتشار منذ 2014، عَنّْدما شوهد سعد لمجرد معها فِيْ أكثر من صورة، وفِيْ ذلك الوقت كانت هناك شائعات متضاربة حول علاقة الثنائي، وانتشر الخبر عَنّْ علاقتهما، لكن سعد. ونفت لمجرد ذلك وأكدت أن غيثة صديقة مقرّبة وتعتبرها من أفراد الأسرة.

بعد أربع سنوات، عاد اسم غيث العلاقي إلَّى مواقع التواصل الاجتماعي، وكان ذلك فِيْ أغسطس 2022، بعد أن كانت أول من اتصل به لمجرد اعتقاله فِيْ مطار فرنسا بتهمة الاغتصاب. ؛ أثار هذا التكهنات حول علاقتهما.

سعد لمجرد يعلن زواجه من غيث العلاقي

أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد زواجه من صديقته القديمة غيث العلاقي، مساء السبت.

وعلق سعد عبر حسابه على “تويتر” قائلاً “بسم الله الرحمن الرحيم (ومن آياته أنه خلقكَمْ من نفوسكَمْ نسائكَمْ حتى تسكنوا فِيْها وتفعلوها بينكَمْ. . “

وأضاف “أسأل الله أن يجعل زواجي خطوة مباركة، وأن يرزقني فِيْه، وأن أكون مصونًا بالرخاء والذرية الصالحة. إنه قوي على كل شيء”.

أخيرًا، أطلق للتو أغنية جديدة بعَنّْوان “الحلاق”، حصدت ما يقارب 5 ملايين مشاهدة، بعد أيام من إطلاقها.