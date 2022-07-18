والد إيلون ماسك يؤكد علاقته بابنة زوجته.. والاخيرة حامل بطفله

كشف والد إيلون ماسك، إيرول، أن لديه ابنة ثانية سرية مع ابنته الفاتنة، جانا بيزويدنهُوت.

كشف إيرول، 76 عامًا، لصحيفة “ذا صن” البريطانية أنه رحب أخيرًا بفتاة مع صديقته جانا البالغة من العمر 35 عامًا، بعد إخفاء الخبر منذ عام 2022، موضحًا أن الشيء الوحيد الذي من أجله خلق البشر على الأرض إنه تكاثر.

اعترف إيرول أن حمل جانا كان “غير مخطط له” وكشف أنهما لم يعودا يعيشان معًا، فِيْ إشارة إلَّى الفجوة العمرية البالغة 41 عامًا التي تفصل بينهما وبين العودة معي “.

وأضاف “أي رجل يتزوج من” أصغر سنا “، حتى لو كان يشعر بروح معَنّْوية عالية، سيكون لطيفًا لبعض الوقت، لكن ستكون هناك فجوة كبيرة … ستأتي نتائج هذه الفجوة لاحقًا”.

تجدر الإشارة إلَّى أن إيرول وجانا لديهما صبي يبلغ من العمر 5 سنوات اسمه “إليوت راش”، رحبوا به فِيْ عام 2017.

من الواضح أن إيرول ونجله إيلون ماسك يشتركان فِيْ رغبة قوية فِيْ إنجاب الأطفال، حيث يأتي الإعلان عَنّْ ولادة طفلهما الثاني بعد أن كشف إيلون أن لديه ولدين توأمين ولدوا لمدير تنفِيْذي فِيْ شركته. “Neuralink”، قبل أسابيع من ولادة طفله الثاني مع صديقته السابقة Grimes.

من الواضح أن شجرة عائلة ماسك معقدة وتنمو يومًا بعد يوم، ولدى إيرول سبعة أطفال، منذ أن تزوج من عارضة الأزياء ماي هالدمان ماسك عام 1970، وأنجبا ثلاثة أطفال (إيلون وكيمبال وتوسكا)، ثم انفصلا عام 1979. قبل أن يتزوج إيرول من هايده بسويدينهاوت، وهِيْ أرملة شابة كانت ترعى طفلين مع زوجها الراحل ومن بينهم جانا.

كان لدى إيرول وهايد طفلان بيولوجيان معًا، لكنه ساعد أيضًا فِيْ تربية جانا، التي كانت تبلغ من العمر 4 سنوات فقط ؛ لكنهما انفصلا بعد 18 عاما من الزواج. صُدمت عائلة ماسك لاحقًا عَنّْدما حملت جانا بابنها فِيْ عام 2017.

أدى هذا إلَّى نزاع مرير بين إيرول وابنه إيلون، حيث كان الأخير غاضبًا من حمل والده “أخته غير الشقيقة”، كَمْا أصيب أطفال إيرول الآخرون “بالصدمة” وعدم الارتياح بسبب الحمل المفاجئ.

اعترف إيرول فِيْ مقابلته الجديدة مع “ذا صن” أن أطفاله ما زالوا يشعرون ببعض الخوف حيال ذلك، لأنها أختهم غير الشقيقة.