والد حسام حبيب يرد للمرة الأولى على شيرين عبدالوهاب كذابة ومغرورة

قرر والد الفنان المصري حسام حبيب، حسين حبيب، الرد على الاتهامات الموجهة لنجله، بعد أن خرجت زوجته السابقة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، فِيْ اتصال هاتفِيْ لكشف أسرار علاقتهما واتهامهما. له من السرقة والاعتداء.

ودخل حسين حبيب عبر حسابه الرسمي بموقع “فِيْسبوك” ليذكر فضائل حسام حبيب بعد تصريحات شيرين عبد الوهاب الأخيرة، والتي كتب عَنّْها فِيْ إحدى التدوينات والله لا ابني، هذا أخلاقه. كَمْلاك. أنا شخصيا أتعلم منه. اللهم أعَنّْه كَمْا ساعدت داود وخلصته كَمْا أنقذت موسى وحميته كَمْا حميت إبراهِيْم من النار. قال النبي إن خيركَمْ هُو خيركَمْ فِيْ الخلق. وفقك الله على كل افتراء وكاذب ومنكر للنعمة .. هل أجر الخير إلا خير

وتابع فِيْ تدوينة أخرى، متشككًا فِيْ موقف من يصدق التصريحات المتناقضة للآخرين، فِيْ إشارة إلَّى شيرين التي دافعت عَنّْ حسام فِيْ تدوينات سابقة، ثم اتهمته مرة أخرى فِيْ تصريحاتها الأخيرة.

كتب “يا قوم الذين صدقوا كذابين .. ومن قال شيئاً ونقيضه .. الرجل المحترم الذي لا يضر أحداً ويصمت حتى لا يدافع عَنّْ نفسه ويضحي بنفسه حتى لا واحد مكشوف ومخاف لله وفِيْ الآخر متهم. يكفِيْني الله ويأمر الله. تعلمت عَنّْدما آخذ حقي بيدي ولكن عَنّْدما أفوضها بنفسي. الأيدي، والله يحفظها “.

وحين سأله أحد المتابعين هل شيري “كاذب” أجاب بقوله “الله أكبر، أعظم، متعجرف، متكبر، متكبر، ومتمنى فوق الجميع، وكفر. . إنه فظيع. أنت تقول إنك لا تدعوه، وبالمثل بمجرد أن ينقذها، ونقضها الطبيب أكثر من مرة، لا يؤذيك أكثر من الذي كتب إليك “.

وتأتي تصريحات حسين حبيب بعد أن تقدمت شيرين بشكوى للنيابة العامة ضد زوجها السابق تتهمه بالاحتيال عليها بما يصل إلَّى 172 ألف دولار.

وقال محامي الفنانة “المشتكي والمتهم لهما علاقة زوجية قانونية، وخلال تلك الفترة طلبت منها شراء سيارة فاخرة، وكلفت المتهم بصفتها زوجها باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكَمْال إجراءات الشراء. . ، واتفقت مع المعرض على سعر شراء السيارة، وهُو 3.250.000 جنيه إسترليني (172.000 دولار)، وتم الاتفاق مع العرض على أن المدعية ستحول هذا المبلغ من حسابها الشخصي إلَّى حساب المعرض “.

وأضاف المحامي أن شيرين تفاجأت بتحويل المبلغ كاملاً إلَّى حساب العرض، وأن حسام تسلم أوراق السيارة وألغى جميع أوراقه باسمه، ونقل الملكية إلَّى اسمه، وعَنّْدما علمت بذلك أقنعتها. أنهم كانوا شخصًا واحدًا.

وعَنّْدما وقع الطلاق بينهما طلبت شيرين من حسام نقل ملكية السيارة لها أو إعطائها ثمنها، لكنه رفض وتأخر الأوراق، ما اعتبره الفنان عملية احتيال.

كانت شيرين عبد الوهاب قد تناولت مؤخرًا تفاصيل خلافها مع زوجها السابق فِيْ مقابلة هاتفِيْة أجرتها مع الإعلامية لميس الحديدي. تتهمه بمحاولة تدميرها، معتبرة أنها شخص يحتاج إلَّى علاج نفسي، لأنه يريدها فقط أن تكون أمامه، ولا يستطيع أن يراها ناجحة أو سعيدة، حيث كشفت أنها تعرضت للضرب الشديد والإهانة من قبله.