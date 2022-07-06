والد حسام حبيب يعتزم مقاضاة مسرّب تسجيلات سببت خلافا بين ابنه وشيرين

اعتذر حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، لزوجة نجله السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، عَنّْ تسجيلاته الصوتية المسربة، والتي أثارت الجدل العام الماضي، بعد أن أساء بشكل واضح للنجمة المصرية.

وأكد حبيب أنه يعتزم متابعة العدالة بحق المسؤول عَنّْ التسجيلات المسربة التي تسببت فِيْ أزمة كبيرة لابنه حسام وشيرين عبد الوهاب قبل الانفصال.

وقال فِيْ حديث لصحيفة الوطن اليومية المحلية “أعتذر لشيرين عبد الوهاب ولكل محبيها الرائعين عَنّْ أي ألم شعرت به، سواء عَنّْ قصد أو عَنّْ غير قصد، فِيْ جميع أنحاء العالم”.

نصح حسين حبيب النجمة شيرين عبد الوهاب بالتفرغ لفنها وجمهُورها بعد الأزمة التي مرت بها بعد انفصاله عَنّْ نجله الفنان حسام حبيب، وقال له “أهدي فنك وعملك وافعل سعيدة. إلَّى الملايين “. وتجاهل الكارهِيْن والباحثين عَنّْ التيار المحرم. .

ويذكر التسجيل الصوتي الذي تم وصفه بأنه مُسرب ونُسب إلَّى والد حسام حبيب، أن هناك خطة للفنان المصري للزواج من فتاة أصغر منه، من أجل تحقيق حلمه فِيْ الإنجاب، وهُو ما أحدث اختلافات بين الاثنان. الثنائي قبل طلاقهما.

وأشار حسين حبيب فِيْ التسجيل الصوتي إلَّى أن زوجته لا تحب شيرين عبد الوهاب، موضحًا أن لديها القدرة على سحب أموال النجمة المصرية من جميع حساباته المالية، فِيْ إشارة إلَّى اتهام ابنهما بالسرقة.

منذ تلك اللحظة أعلن الفنان المصري حسام حبيب مقاطعته لوالده ولجأ إلَّى العدالة من أجل الحصول على حقه، من الشخص الذي أساء إليه كثيرًا هُو ووالدته، رغم اعتذار حسين حبيب عما كان عليه. انتهى. مؤكدا أنه قد وقع فِيْ مؤامرة عليه ليقيمه.

يشار إلَّى أن شيرين عبد الوهاب تزوجت مرتين، المرة الأولى من الملحن والموزع محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات وأسفر عَنّْ ابنتين “مريم وهانا”، وتزوجت حسام حبيب فِيْ أبريل 2022.

انتشرت فِيْ الأشهر الأخيرة شائعات كثيرة عَنّْ عودة شيرين إلَّى حسام، لكن الفنانة المصرية نفت ذلك تمامًا وهددت بالمحاكَمْة لمن روج لمثل هذه الشائعات، مشيرة إلَّى أنها تتعايش مع زوجها السابق. لكنهم لا يستطيعون العودة لبعضهم البعض مرة أخرى.