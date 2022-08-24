والد حسام حبيب يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب مهرجان قرطاج

هاجم حسين حبيب والد الفنان المصري حسام حبيب النجمة شيرين عبد الوهاب زوجة نجله السابقة، لإحياء حفل ختامي لمهرجان كارتاجو الدولي قبل أيام.

واعتبر حبيب أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والأغاني فِيْ مصر هُو الأول، بحسب قوله.

وكتب على حسابه على فِيْسبوك ألم يكن مهرجان القلعة أكثر أهمية فِيْ تنظيم الأوبرا المصرية من مهرجان قرطاج فِيْ جلب السياحة إلَّى بلدك

شيرين عبد الوهاب أو حسام حبيب ووالدها لا تدع الفرص تضيع دون إرسال رسالة أو إيماءة إذا كانت الفنانة ضد طلاقها أو الحساب ووالدها ضد الفنانة المصرية.

وكان آخرها ظهُور حسام حبيب مستمتعًا بوقته فِيْ الساحل الشمالي مع تامر حسني وعدد من الأصدقاء، وسأله أحدهم خلال مقطع فِيْديو “ماذا يحدث عَنّْدما يغيب أسد”، فأجاب حسام “الغابة ذاهبة”.

وبعد يومين، استهزأت شيرين عبد الوهاب بتعليق حسام حبيب قائلة فِيْ بيان “ما أعرفه أن الأسد يأكله”.

ومؤخرا رفعت الفنانة شيرين عبد الوهاب تقريرين للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالأرقام (32516 و 35216)، ضد حسين حبيب بتهمة الإساءة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الرسالة الأولى التي قدمتها محامية الفنانة شيرين عبد الوهاب “المدعى عليها والد من يسمى حسام حبيب بعد أن طلق نجله المشتكية، وفِيْما يتعلق بالمشاكل التي تعرضت لها مؤخرا رد عليها”. على تعليق نشرته على شبكة التواصل الاجتماعي “فِيْسبوك” بواسطة حساب امرأة تدعى انتصار أحمد، كتبت له نشرة موجهة إلَّى حسين حبيب، وأخبرته أنها جاءت لتقول موضوع فورسيزونز وتبقي الأرضية مغطاة. قالت إنه إذا كانت هناك مشكلة مع فندق فورسيزونز وأراد أن يطلقها، فقد دخلت الغرفة وحلق شعرها وقالت إنه ضربها وسحبها على الأرض. هل كل هذا افتراء

وتابعت إفادة الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد والد زوجها السابق حبيب “ثم ردت المشتكية على ذلك النشر بكلمات وتلميحات مما يسيء إلَّى صاحبة الشكوى منذ أن قررت ذلك بقولها لم تكن ضيفة فِيْ الفندق وكانت غائبة عَنّْ المنزل، ولا يعلم أطفالها ولا أهلها ولا زوجها أين هِيْ، وعَنّْدما علم بمكان وجودها، لماذا ضربها وسحبها شعرها ووضعتها فِيْ ثوب نومها وتقول انها طلقتني قولي لي انك مطلقة لما لا كل هذا رغم انها تتحدث عَنّْ شخص عاقل وهادي الذي رآه يطليق. هِيْ تكَمْل القِصَّة ولماذا تخبرنا اننا لسنا اغبياء وبعدها نأخذها الى البيت ونحصل على الاذن طلقها ما سبب فعل هذا بكل تأكيد لكنه لا يفضح احدا ثم مشى. يبتعد عَنّْ الشيخ زايد ويذهب إلَّى والدته ثم اكتشفنا أنها حلق شعرها بعد يومين من الطلاق وقامت بتمثيلية مع نضال الأحمدية الذي أعطاني الناس، وأتذكرهم كأصدقائي، وكانوا يسجلون الدردشة التي كنا نفترض أنها كانت رأي. شخصي، ولكن ليس للنشر، فأنت تقيم مع أصدقائك، وليس من أجل الرأي العام.

وتابع البيان “ثم كتبت المتهمة المنشور من حسابها الشخصي، والذي تضمن كلمات وتلميحات تسيء إلَّى سمعتها وشخصها وعائلتها، وتؤدي بها إلَّى ازدراء أهل بلدها، حتى أهل بلدك.، وإذا كانت الصورة الموضحة فِيْ هذا المنشور صحيحة، فإن هذه الكلمات يعاقب عليها القانون ومن المرجح أن تسيء إلَّى سمعة المشتكية والازدراء بين أقاربها “.

وصلت تفاصيل الاتصال الثاني، أن حسين حبيب أهان الفنانة شيرين عبد الوهاب، على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال عَنّْها “إنها غبية، متعجرفة، قوية، تشوه سمعة الناس وتسيء إلَّى الدين، وهذه جرائم يعاقب عليها”. بموجب القانون. وسوف يضر بسمعة المبلغين ويحط من قدرها مع أسرتها “.