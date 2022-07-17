والد ماتيوس بيريرا يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الهلال السعودي

كشف الكسندر بيريرا والد ماتيوس بيريرا لاعب فريق الهلال السعودي الأول عن مفاجأة بشأن مستقبله مع المدير الفني الموسم المقبل.

وأكدت تقارير إعلامية أن ماتيوس بيريرا يحاول الضغط على إدارة نادي الهلال السعودي لترك الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أكد ألكسندر بيريرا، في مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن نجله أنهى عقده مع نادي بوتافوجو البرازيلي، ولم يتبق سوى ازدهار للتوقيع مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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والد ماتيوس بيريرا يتحدث عن انتقاله إلى بوتافوجو # بوتافوجو pic.twitter.com/ysv1oBcv1p

– VIVA SPORT (ViVA__SPORT) 17 يوليو 2022

التقى والد ماتيوس بيريرا، لويس كاسترو، مدرب فريق كرة القدم الأول لنادي بوتافوجو، منذ حوالي 16 يومًا.

الجدير بالذكر أن فريق الهلال الأول لكرة القدم توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.