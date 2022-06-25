وتقولي اسف وربي ما اكررها كلمات

وقل آسف يا رب لا أكرر كلمات هذه الأغنية وأن ألحانها صممت بعناية. خرجت الأغنية معبرة عن الجرح والألم ولكن بطريقة مرحة وليست حزينة. تم تحضير الأغنية على عدة مراحَلْ بالتعاون مع مجموعة من الفنانين الخليجيين لكتابة الكلمات وتأليفها ثم توزيعها. كان من الإبداعات الناجحة التي أشاد بها المستمع العربي. سنقدم أغنية ونقول آسف واسمحوا لي أن أكررها بالكلمات مع أهم التفاصيل.

اغنية ادري عبد المجيد عبدالله

أصدر أمير الطرب العربي والخليجي أغنية واحدة بعنوان “أنا أعلم” وكانت أغنية ناجحة اكتسبت سمعة طيبة وتعتبر من الأغاني الهادئة والمضحكة فِيْ نفس الوقت الذي عبرت فِيْه الفنانة بسلاسة عن موضوع الحب والعشق. جرح بطريقة خفِيْفة، وفِيْما يلي أبرز تفاصيل الأغنية

اسم الأغنية أعرف.

الأغنية عبد المجيد عبدالله.

سنة الإصدار مايو 2015.

تأليف الشاعر حنظل والفنان الإماراتي فايز السعيد.

التكيف الموسيقي حسام كامل.

تمثيل فايز السعيد ستوديوز.

مختلط مهندس بحريني جاسم محمد.

وأقول أنا آسف ورب أنا لا أكرر هذه الكلمات

الأغنية تناولت فكرة الحبيب الذي يعرف أسرار روح محبوبته ويضع نفسه وكرامته فوق مستوى الذل ويعبر بكلمات مختارة بعناية ومتوازنة عن هذه المشكلة بطريقة خفِيْفة ومضحكة. لإعطاء جملة صوتية طابع اللامبالاة واللطف.

موقع يوتيوب

الأغنية متاحة للاستمتاع على قناة الفنان عبد المجيد عبد الله على يوتيوب فِيْ نسختها الأصلية وحصدت أكثر من مليوني مشاهدة، على الرغم من أن الأغنية قديمة نسبيًا، ويمكن الوصول إلى رَابِطْ الأغنية على موقع يوتيوب عبر الرَابِطْ “”.

قم بتنزيل أغنية وقل آسف ويا سيدي لن أكررها MP3

برع أمير الطرب العربي الفنان عبد المجيد عبد الله فِيْ أغنية “أنا أعلم” حيث برع فِيْ جميع أغانيه وتعتبر الأغنية من الأغاني المفضلة لدى البعض. نظرًا لقوة الكلمات وخفة وزنها فِيْ نفس الوقت مما يجعلها معبرة وسهلة الفهم والحفظ، ويمكنك الاستمتاع بها عن طريق تنزيل “”، كَمْا يمكنك الاستماع إليها عبر الإنترنت من خلال ما يلي

من هُو عبد المجيد عبدالله على

عبد المجيد عبد الله من أشهر شخصيات الموسيقى الخليجية فِيْ الوطن العربي. وهُو أيضا ملحن. يحمل الجنسية السَعُودِيْة. لها تاريخ طويل فِيْ الأغاني الطربية وحتى فِيْ الشباب. بدأ حياته المهنية فِيْ الثمانينيات، ولديه أكثر من 20 ألبومًا، بالإضافة إلى الأغاني الفردية ومقاطع الفِيْديو، وقد تعاون مع كبار الفنانين الخليجيين، مثل الملحن والفنان طلال المداح، الذي ألف أغنية “You Have News. “، على سبيل المثال، ولُقّب بأمير الطرب، يبلغ الآن 60 عامًا.

من خلال سطورنا السابقة قدمنا ​​أغنية وأنت تقول آسف يا رب لا أكررها بالكلمات وقد أوضحنا أهم التفاصيل عنها والفكرة من حولها مع توفِيْر رَابِطْ لتحميل الأغنية بصيغة MP3.، ورَابِطْ للاستماع عبر الإنترنت.