وتيرة نمو قوية للإنتاج الصناعي فِيْ السعودية بدعم من زيادة أنشطة التعدين

ارتفع مؤشر كَمْيات الإنتاج الصناعي فِيْ المملكة العربية السعودية بنسبة 20.8٪ فِيْ يونيو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، بحسب البيانات التي نشرتها الهِيْئة العامة للإحصاء بالمملكة، اليوم الأربعاء.

واصل المؤشر تحقيق اتجاهات نمو إيجابية نتيجة زيادة الإنتاج فِيْ أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة التصنيع.

وأوضحت الهِيْئة فِيْ تقرير لها، بالنظر إلَّى المدى الأطول، أن نمو مؤشر الإنتاج الصناعي فِيْ المملكة أصبح إيجابياً منذ مايو 2022، واستمر فِيْ اتجاهه التصاعدي خلال الأشهر التالية، متسارعًا على مدار العام. نهاية عام 2022 حتى الآن، بعد سلسلة أشهر شهدت معدلات نمو سلبية فِيْ عامي 2022 و 2022 بسبب تأثير تداعيات جائحة كورونا.

بلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين والمحاجر والتصنيع وتزويد الكهرباء والغاز (74.5٪، 22.6٪، 2.9٪ على التوالي). وعليه فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي فِيْ المحاجر تهِيْمن على الاتجاه العام لمؤشر الإنتاج الصناعي.

وزاد الإنتاج فِيْ التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19.2٪ فِيْ يونيو 2022 مقارنة بنفس الشهر فِيْ عام 2022، وزادت السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلَّى أعلى مستوى له عَنّْد أكثر من 10 ملايين برميل يوميًا فِيْ يونيو من العام الجاري. كَمْا استمر نشاط الصناعة التحويلية فِيْ الارتفاع، حيث ارتفع أداء النشاط خلال شهر يونيو بنسبة 29.3٪ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.