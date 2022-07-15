وأظهرت وثائق اطلعت عليها “رويترز” أن الة المالية لمصرف لبنان المركزي، الذي قال إنه برأه من مزاعم فساد، استندت فقط إلَّى المعلومات التي قدمها و “لا تشكل تدقيقا”.

حدد محامي سلامة، سمعان غلام وشركاه للمحاسبة والتدقيق، فِيْ خطاب بتاريخ 9 سبتمبر 2022، موجه إلَّى مروان عيسى خوري، شروط التدقيق المالي.

بدأت شركة سمعان غلام وشركاه بإجراء التدقيق بين شهري سبتمبر ونوفمبر 2022، لتحديد ما إذا كان سلامة قد اختلس أموال مصرف لبنان بناءً على طلب سلامة، وشمل التدقيق الفترة من 2002 إلَّى 2015.

وقالت الشركة فِيْ خطاب إن الإجراءات التي تنفذها لن تشكل تدقيقًا أو ة تتم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فهِيْ لا تعبر عَنّْ رأي أو تأكيد.

من جانبهم قال بعض المراقبين والخبراء الماليين إن تضارب التفسيرات يلقي بظلال الشك على مسيرة سلامة الذي شغل منصب محافظ مصرف لبنان لمدة ثلاثة عقود.

يواجه سلامة مزيدًا من التدقيق حيث انزلقت البلاد فِيْ الانهِيْار المالي على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلَّى جانب عدد من التحقيقات فِيْ أوروبا ولبنان.

وقال خوري لرويترز إن وصف موكله للة لا يزال دقيقا.

وأضاف فِيْ تصريحات مكتوبة “ما قاله سلامة دقيق ومحدد .. وقد تم بالفعل إجراء تدقيق للمعاملات والاستثمارات وتم الكشف عَنّْ المعيار الدولي المعمول به وكذلك الإجراءات المتبعة، ولا يمكن لأحد أن يجادل. هذا الامر “مشيرا الى ان” الاستنتاجات واضحة وقائمة على ادلة موثقة.

فِيْ رد بالبريد الإلكتروني لرويترز، قال أنطوان غلام، الشريك فِيْ سمعان غلام وشركاه، “بما أن لديك نسخة من خطاب العمل والتقرير الذي تشير إليه، أعتقد أنه يمكنك استخلاص النتائج بأنفسكَمْ”، رافضًا ذلك يشرح.

ولم يرد المتحدث باسم رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي ولا المتحدث باسم مصرف لبنان على طلبات للتعليق على التناقض بين التقرير وتأكيدات سلامة عليه.

يخضع سلامة للتحقيق فِيْ لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بشبهة اختلاس وغسيل أموال.

يعتقد المدعون السويسريون أن سلامة اختلس حوالي 330 مليون دولار من أموال البنك بين عامي 2002 و 2015 من خلال عقد وقعه مع شركة فوري أسوشيتس، وهِيْ شركة خدمات مالية يملكها شقيقه الأصغر رجاء سلامة.

وقال ممثل قانوني لشقيقه الأصغر، الذي نفى فِيْ السابق هذه المزاعم، يوم الاثنين إنه ليس لديه أي تعليق آخر على القضية.