وثيقة تكشف شروط أبرز محام في مصر للدفاع عن قاتل نيرة أشرف، كشفت العديد من الوثائق حول وثيقة تبين الشروط التي أبرزها المحامي في مصر للدفاع عن قاتل نير أشرف، بينت وكشفت وثيقة رسمية تم نشرها من قبل وسائل الإعلام المصرية حول مفاجأة لقضية محمد عادل التي تم اتهامه بقتل صديقته نير أشرف طالبة مدينة المنصورة في جمهورية مصر العربية، حيث يتساءل الكثير عبر المنصات التواصل الاجتماعي حول طبيعة تلك الوثيقة والمفاجأة التي كشفتها قضية محمد عادل المتهم بقاتل صديقته نيره أشرف.

تفاصيل وثيقة المحامي للدفاع عن قاتل نيره أشرف

بينت المصلحة العامة للشهر العقاري والتوثيق يوم الإثنين الماضي عن توكيل رسمي لتوقيع المتهم محمد عادل التي حكم عليه بالإعدام والذي تولاه المحامي أشرف نبيل وتم الطائي في حكم إعدامه، وتم ذلك الطعن بعد الإعلان عن شروط القضية وتم التفاوض إلى أكثر من 45 يوما بعد أن ترقي الطلب والرسائل عديدة من المتعاطفين من أسره المتهم محمد عادل.

شروط المحامي في قضية نيره أشرف

وضع المحامي أشرف نبيل عدة شروط عندما تولى مرحلة الطعن في حكم إعدام محمد عادل ومن تلك الشروط قال إنه لا يتطوع مجانا ولا يقبل تحويلات جانبية ويجب أن يتوكل بشكل رسمي في القضية التي تدور حول المتهم محمد عادل، وكشفت عده مصادر قريبه من أسره المحامي أشرف نبيل أنها تواصلت معه وتفاوضت ليتولى مرحلة الطعن وتم توكيله بشكل رسمي في القضية وأصدرت تلك الحكم من سجن جمصه وهو سجن شديد الحراسة.

من هو محامي قضية المتهم بقضية نيره أشرف

المحامي أشرف نبيل هو التي توكل رسميا من المتهم بمقابل المادي والتي كان بحوالي ثلاثة ملايين جنيه مصري، ووفق ما تحدثت فيه مصادر مقربة أن المشهد يدور حول التوتر من جديد في قصه مقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة بعد أن دخل المحامي أشرف نبيل بشكل مفاجئ لكي يتولى الطعن في قضية المتهم محمد عادل، وقد أشعل الفتن القانونية في القضية وقال المحامي الخاص بالمتهم إن حكم الإعدام التي صدر مؤخرا يفتقر إلى المبارزات القانونية وناقص من الأحكام الخاصة بالإعدام.

يبدو أن قضية مقتل نير أشرف بدا بالتدهور والتوتر في الأيام الجارية وخاصة عندما دخل المحامي أشرف نبيل وتم الطعن في قضية الإعدام للمتهم محمد عادل