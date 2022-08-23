وجبات ماك الجديدة في السعودية 2022 بالأسعار ، تعتبر الوجبات التي تتعلق بمالك والتي نزلت حديثاً داخل المملكة السعودية ، والتي ترجع الى سلسلة مطاعم ماكدونالدز داخل المملكة ، ويعتبر مطعم ماكدونالدز من أبرز المطاعم أشهرها في السعودية والوطن العربي وفي جميع أنحاء العالم ، يعمل مطعم ماكدونالدز على تقديم أجود أنواع المأكولات اللذيذة وذات المذاق الرائع ، تابعوا معنا .

مطاعم ماك السعودية

يوجد العديد من فروع مطعم ماكدونالدز في المملكة العربية السعودية ؛ حيث تقدم خدمات طلبات الوجبات والأطعمة بجميع أنواعها لجميع الموجودين في المملكة سواء كانوا مواطنين أو وافدين، وهناك العديد من أنواع الأطعمة التي تقدمها ماكدونالدز للعملاء، مثل أنواع اللحوم والدجاج والحلويات، وهناك مما لا شك فيه أن ماكدونالدز من أكثر المطاعم المفضلة لدى غالبية سكان المملكة، كما أنه يقدم بشكل مستمر أنواعًا جديدة من الوجبات التي تنال إعجاب الكثيرين.

وجبات ماك الجديدة في السعودية

تقدم سلسلة مطاعم ماك في السعودية دائما بعض الوجبات الجديدة والمتميزة التي تبهر العملاء. يتم الإعلان عن هذه العناصر أو الوجبات الجديدة من خلال موقع مطاعم ماكدونالدز، ومن بين الوجبات الجديدة ؛ نتعرف عليها في النقاط التالية بالأسعار

وجبات دجاج ماكدونالد بايتس متوفرة بسعر 9 ريال سعودي.

وجبات تشيكن ستربس متوفرة بسعر 10 ريال سعودي.

وجبات ماك راب تشيكن وسط متوفرة بسعر 17.5 ريال سعودي.

وجبات دبل تشيز متوفرة مقابل 18.0 ريال سعودي.

وجبات ناجت متوسطة متوفرة بسعر 26.0 ريال.

وجبات ماك عربي وسط 27.0 ريال سعودي متوفر.

وجبات ماك رويال المتوسطة متوفرة بسعر 27.0 ريال سعودي.

وجبات الدجاج اللذيذ متوفرة بسعر 18.0 ريال سعودي.

وجبات دجاج بيري بيري وسط متوفرة بسعر 19.0 ريال سعودي.

وجبات ماك راب تشيكن الحارة بالحجم الوسط متوفرة مقابل 18.0 ريال سعودي.

اسعار حلويات ماك الجديد في السعودية

كما توجد مجموعة من الحلويات المميزة ذات المذاق الرائع والتي يمكن الحصول عليها في فروع ماكدونالدز أو طلبها عبر الإنترنت، ونعرفها بأسعارها في الآتي

حلويات ماكفلوري أوريو فريز متوفر بسعر 11.5 ريال سعودي.

حلويات بنكهة الشوكولاتة الداكنة متوفرة بسعر 11.5 ريال سعودي.

آيس كريم ماكدونالدز فلور بالفراولة متوفر بسعر 11.5 ريال سعودي.

آيس كريم شوكولاتة ماك فلوري متوفر بسعر 11.5 ريال سعودي.

قوائم وجبات ومشروبات ماكدونالدز

تتعدد أنواع الوجبات والمشروبات في مطاعم ماكدونالدز في المملكة العربية السعودية، وتنقسم هذه الأصناف إلى قوائم مخصصة، والتي يمكن العثور عليها على موقع ماكدونالدز من خلال النقر على أحد الروابط التالية بحسب القائمة

إفطار ماكدونالدز “”.

وجبات برجر ماكدونالدز.

دجاج وساندويتش من ماكدونالدز “”.

وجبات خفيفة وأطباق جانبية “.

حلويات و مشروبات مخفوقة.

مشروبات ماكدونالدز “”.

وجبات ماكدونالدز القيمة.

قائمة ماك كافيه “”.

“هابي ميل ماكدونالدز”.

حفظ قائمة ماك ““.

عروض ماك الجديدة في السعودية

يقدم مطعم ماك في السعودية العديد من العروض الجديدة على الوجبات، ويمكن الاطلاع على هذه العروض على الموقع باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى موقع ماكدونالدز السعودية ““.

انتقل إلى علامة التبويب الاتجاه الآن.

ستظهر قائمة بالعروض الجديدة المتاحة.

يمكنك النقر فوق أي عرض لمعرفة تفاصيله وسعره.

يمكن طلب العرض بالضغط على “اطلبه الآن”، ثم اتبع خطوات الطلب.

قائمة ماكدونالدز السعودية

الصورة التالية توضح القائمة أو القائمة التي تحتوي على أصناف غذائية مثل الوجبات والحلويات والمشروبات مع أسعارها

كيفية الطلب من ماك السعودية عبر الإنترنت

يمكن للأفراد في المملكة العربية السعودية طلب وجبات أو وجبات أخرى من ماكدونالدز أو عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع Mac Delivery مباشرة.

اختر موقع التسليم من الخريطة المعروضة.

انتقل إلى علامة التبويب “القائمة”.

اختر الوجبات، ثم اضغط على أيقونة الطلب.

حدد عدد الوجبات.

انقر فوق إضافة خيارات أخرى للأوامر.

النقر فوق الاستمرار في الدفع.

اختر طريقة الدفع المناسبة للعميل.

أكمل خطوات الدفع، ثم اضغط على تأكيد الطلب.

يتم إرسال الطلب إلى العميل في أقرب وقت ممكن.

رقم MAC الموحد في المملكة العربية السعودية

أما في المملكة العربية السعودية فهو 920006200 وهذا الرقم مخصص لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في المملكة العربية السعودية والتي يمكن للعملاء من خلالها طلب الوجبات والسندويشات والحلويات. بعد الاتصال يقوم العميل بتزويد الموظف بنوع الأمر والكميات المطلوبة، بالإضافة إلى بعض البيانات بما في ذلك مكان التسليم أو العنوان الوطني.

وجبات ماك الجديدة في السعودية 2022 بالأسعار ، تعتبر سلسلة مطاعم ماكدونالدز هي أشهر المطاعم داخل الوطن العربي ، وما يميزها عن غيرها تقديم أصناف ذات طعم ومذاق لذيذ جداً ، وهي تقدم الوجبات والسندويشات والحلويات .