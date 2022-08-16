وجدوا جثته هامدة على الأرض.. حسم سبب وفاة ثريا أفرين نجم “شقة الأبرياء”

توفِيْت الممثلة التركية ثريا جرسال إيفرين عَنّْ عمر يناهز 54 عاما. بعد السقوط من الطابق الثالث إلَّى الأرض، فِيْ ظروف يغلب عليها الغموض والأسئلة.

بعد انتشار التحليلات حول أسباب وفاته، والتساؤلات حول ما إذا كان قد انتحر أو مات، كشف تقرير الطب الشرعي أن النجم توفِيْ بعد إصابته بنوبة قلبية تسببت فِيْ فقدان توازنه ؛ ونتيجة لذلك، انهار وسقط من شرفة شقته فِيْ الطابق الثالث حتى وفاته.

من جهة أخرى، أكدت تقارير الشرطة أن جيران ثريا جرسال نجمة مسلسل شقة الأبرياء عثروا على جثتها هامدة على الأرض تحت شقتها فِيْ مدينة سانجاكتيبي التركية، وسرعان ما اتصلوا بالشرطة. التي أجرى تحقيقًا موسعًا فِيْ ملابسات الحادث.

فِيْ ليلة وفاتها، كانت النجمة تستمتع بوقتها مع أصدقائها فِيْ الخارج وعادت إلَّى المنزل فِيْ وقت متأخر من الليل، لتجد جسدها فِيْ اليوم التالي.

واستجوبت الشرطة أصدقاء النجم الذين قالوا فِيْ إفادتهم “شربنا الكحول لفترة ثم نامنا حتى أيقظتنا الشرطة من الحادث”. مما قد يشير إلَّى أنه مات تحت تأثير الكحول، بحسب أقوال بعض الشهُود.

وأقيمت الصلاة على جثمان الفقيد بمسجد الشاكرين الواقع على أحد مداخل مقبرة كاراكا أحمد فِيْ أوسكودار باسطنبول ودفن يوم الأحد.

من هِيْ ثريا جرسال أفرين، بطلة شقة الأبرياء

تعتبر النجمة التركية ثريا من مواليد عام 1968، من أشهر النجوم فِيْ تركيا، حيث شاركت فِيْ العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، وحققت نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركتها فِيْ مسلسل “Innocent Apartment”، إلَّى جانب النجوم التركية فرح زينب. وعزجي مولار، حيث عرض بين عامي 2022 و 2022 على التلفزيون التركي.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فِيْها النجم الراحل “قيامة أرطغرل”، و “الحب الأعمى”، و “عاصمة عبد الحميد”، و “التفاحة المقدسة”، و “الغرفة الحمراء”، بالإضافة إلَّى سلسلة أفلام و المسرحيات.

الجدير بالذكر أن فِيْلم “ميرف كولت” الذي لم يعرض بعد، هُو آخر عمل للنجم الراحل.