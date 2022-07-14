“وجهات دبي”.. معالم مهمة فِيْ المدينة الأفضل للعيش والزيارة

تواصل مبادرة #DubaiDestinations كجزء من حملتها الصيفِيْة جهُودها للتعريف بالإمكانيات التي تجعل من دبي أفضل مدينة فِيْ العالم.

للعيش والزيارة. حيث تركز الحملة خلال هذا الموسم على الوجهات التي تقدم خدمات عالية الجودة مناسبة لموسم الصيف، وتمثل عَنّْاصر جذب للعائلات والعائلات التي قررت قضاء إجازتها الصيفِيْة فِيْ دبي للاستمتاع بمختلف المرافق والخدمات السياحية والترفِيْهِيْة المقدمة.

دليل الهُوايات

وفِيْ هذا السياق، أصدرت “وجهات دبي” الدليل الرابع ضمن مجموعة المرشدين الرقميين الهادف إلَّى توفِيْر معلومات عَنّْ الوجهات التي يمكن للعائلات زيارتها خلال عطلة الصيف. يركز الدليل فِيْ نسخته الرقمية التفاعلية على “الهُوايات”، وهِيْ مقسمة بين الفنية والإبداعية والرياضية التي تنال إعجاب الصغار والكبار على حد سواء.

قالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي، إن الكتيبات الإرشادية توفر معلومات كافِيْة حول مجموعة واسعة من الوجهات الرئيسية فِيْ دبي خلال فصل الصيف، والتي تقدم خدمات متنوعة وعالمية المستوى، مؤكدة أن دبي هِيْ أفضل مدينة فِيْ العالم للعيش فِيْها. والزيارة، بخياراتها وخبراتها الترفِيْهِيْة والتعليمية. حياة غنية لجميع الأعمار.

انطلقت الحملة الصيفِيْة لـ “وجهات دبي #Dubai #Dubai” فِيْ مطلع شهر تموز / يوليو، بالتزامن مع بدء موسم العطلة الصيفِيْة وانتهاء العام الدراسي، وستستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، فِيْما تستمر المبادرة فِيْ تقديم معلومات مفِيْدة عَنّْ دبي. الوجهات الرئيسية، مما يمنحها تفردها كوجهة مفضلة للزيارة فِيْ مختلف المناطق. مرات على مدار العام.

وجهات ترفِيْهِيْة للأطفال والعائلات

وركزت الأدلة الثلاثة السابقة التي صدرت ضمن الحملة الصيفِيْة لـ “# وجهات_دبي”، منذ انطلاقها مطلع شهر يوليو / تموز، على الوجهات الترفِيْهِيْة ومناطق الجذب للأطفال والعائلات، خاصة المغطاة، وكذلك المخيمات الصيفِيْة فِيْ دبي للأطفال، والتي يبلغ عددها ما يقارب 40. بالإضافة إلَّى الفنادق المتوفرة بها. حمامات السباحة وغيرها تقدم فعاليات وأنشطة للأطفال، ووجهات مائية منتشرة فِيْ جميع أنحاء دبي.

يشار إلَّى أن مبادرة “# وجهات دبي” تضم مجموعة من الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، منها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بلدية دبي، هِيْئة الطرق والمواصلات، دبي للثقافة و هِيْئة الفنون ومجلس دبي الرياضي ونادي دبي للسيدات. كَمْا تشارك فِيْ الحملة. إعمار، دبي القابضة، نخيل العقارية، مؤسسة ماجد الفطيم ومجموعة ميريكس للاستثمار.