وجهات سياحية بديلة عن تركيا وجورجيا بعد شكاوى الاستغلال

مع استمرار العطلة الصيفية وموسم الأعياد، يرغب الكثيرون في الاستمتاع بإجازة خاصة وقضاء وقت ممتع في السفر إلى دولة أخرى والمشي لمسافات طويلة، لذلك شارك العديد من المغردين تجربتهم في السفر إلى الدول الأوروبية، وتحديداً تركيا وجورجيا، خاصة بعد الحديث عن استغلالهم للعرب والخليجيين برفع الأسعار والاحتيال عليهم. .

الاستغلال والاحتيال

وقال أحد المغردين “كل شخص أعرفه ذهب إلى تركيا يوافق على الاستغلال والاحتيال وسوء المعاملة، فضلاً عن ارتفاع الأسعار لإسبانيا وجمهورية التشيك والنمسا وسلوفينيا … وجورجيا تشارك هذا الشر”.

وعلق مغردون على تجربة السفر إلى تركيا أو جورجيا مؤكدين على هذه القضايا. وقال الصحفي نواف الغبيوي “لدى كلا البلدين نصب تذكاري للسائح. جورجيا تتحدث لغتهم في النصب لدرجة أننا نحجز من خلال الحجز وعند الوصول إلى الفندق يتحدث السائق مع موظف استقبال أبناء وطنه عن رفع السعر كان لأخذ نصيبهم، وأجبت أنهم حجزوا بالاتصال وضحكت وأخبرتنا عندما كان السائق يغادر ”.

تجربة سيئة في جورجيا

ونقل المغردون تجربتهم في زيارة جورجيا، رغم جمال طبيعتها، إلا أن كثيرين اتفقوا على أنها كانت بدائية وأن السياحة بدت باهظة الثمن ولكنها منخفضة، على عكس تركيا التي تعد من السياح، كما واجهت صعوبات في تناول الطعام الحلال والاحتيال والاحتيال.

وجهات بديلة لتركيا وجورجيا

بينما نصح البعض الآخر بالتوجه إلى جنوب المملكة حيث تعتبر الأفضل، لما يحظى به من استقبال كبير بين زوارها وكرم الضيافة، فضلًا عن رفاهية المعاملة لأبناء وجيران المنطقة. .. كمقيمين.

كما حث آخرون على الذهاب إلى أذربيجان أو الكاريبي بدلاً من تركيا، لقضاء الإجازات والاستمتاع بالترفيه، بالإضافة إلى السفر إلى المغرب أيضًا لجمالها الطبيعي.

نصح آخر بأنه من الممكن الذهاب إلى أي مكان، ولكن يجب توخي الحذر في التعامل مع الأشخاص والأماكن حتى لا يقع الشخص ضحية للاحتيال.