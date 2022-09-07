“وجهة سفن الحبوب”.. أزمة جديدة تشتعل بين روسيا وأوكرانيا

واعترضت موسكو على وجهات سفن الحبوب المغادرة من أوكرانيا، فِيْما انتقدت كييف الاعتراض الروسي واعتبرته انتهاكًا لاتفاقية تصدير الحبوب.

قال مستشار رئاسي أوكراني يوم الأربعاء إن الشكاوى الروسية بشأن الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود “صادمة” لأن الاتفاقية لم تمنح موسكو أي دور فِيْ تحديد المكان الذي ينبغي تصدير الحبوب فِيْه.

وقال ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لرويترز “الاتفاقات الموقعة فِيْ اسطنبول … تتعلق بشيء واحد فقط وهُو حركة سفن الشحن عبر البحر الأسود.”

وأضاف أن “روسيا لا تستطيع إخبار أوكرانيا أين ترسل حبوبها، ولا تستطيع أوكرانيا إخبار روسيا بنفس الشيء”.

أين تذهب السفن

فِيْ 31 أغسطس، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بأنها “اتفاقية العالم”.

وكان جوتيريس قد قال فِيْ خطاب ألقاه فِيْ اسطنبول بتركيا فِيْ 22 يوليو (تموز) إن مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود ستوفر الإغاثة “للأشخاص الأكثر تضررا الذين هم على وشك المجاعة”.

سمح الاتفاق، الذي أبرم مع روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي، للسفن التي تحمل المنتجات الغذائية الأوكرانية التي تشتد الحاجة إليها بمغادرة موانئ البلاد على البحر الأسود لأول مرة منذ بدء الحرب.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية فِيْ بيان على موقع “فِيْسبوك”، إن 86 سفِيْنة غادرت الموانئ الأوكرانية بموجب هذه الاتفاقية على متنها مليوني طن من المنتجات الزراعية إلَّى 19 دولة.

يوم الأحد، غادرت 13 سفِيْنة موانئ أوكرانيا محملة 282،500 طن من المنتجات الزراعية للأسواق الخارجية.

تم تنزيل الشحنة، التي ستنقل إلَّى ثماني دول، فِيْ موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني على البحر الأسود.

كانت هذه الموانئ تحت الحصار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية حتى تم التوصل إلَّى اتفاق اسطنبول، لإنهاء هذا الحصار.