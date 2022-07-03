وحدات القوات المسلحة جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن

بحث قائد منطقة الطائف قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء محمد بن مشبب القحطاني مع قادة الوحدات المشاركة في مهمة الحج، الاستعداد التام لأداء مهمة الحج. بعثة.

مهام القوات المسلحة في الحج

وسمع بإيجاز عن مهام كل قوة واستعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وإعداد جميع الوحدات المختلفة المشاركة في موسم حج هذا العام، والذي يأتي استمراراً لجهود وخطط كافة الجهات والجهات الحكومية للإشراف عليها. سلامة الحجاج، وتقديم كافة التسهيلات لخدمة الحجاج حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم بسلام وهدوء.

حشدت القوات المسلحة كل طاقاتها وقدراتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، معتمدا على مشاركة جميع فروعها بسلسلة من الوحدات والآليات والمروحيات للقيام بالمهام الموكلة إليها الفرق الطبية والصحية والمستشفيات الثابتة والميدانية والطوارئ. .

قوات التدخل السريع والدعم

تشارك وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات البرية الملكية السعودية، في موسم الحج هذا العام بتأمين قوة تدخل سريع وقوة دعم في التطهير الميداني واكتشاف وإزالة المواد الخطرة في المنافذ البرية والمشاعر المقدسة. آليات ومعدات متطورة، لدعم ودعم قوى الأمن العام لضمان سلامة وأمن الحجاج.

يتم دعم القوات الجوية الملكية السعودية من قبل عدد من شركات الأمن والسلامة في المطارات، وتزويد الموانئ الجوية بفنيين لكشف المواد الخطرة وتوفير الطائرات اللازمة في مفرزة القوات الجوية بالمشاعر المقدسة لتنفيذ الخطة الأمنية وتحسبًا لأي حالة طوارئ.

أنهت القوات البحرية الملكية السعودية استعداداتها لتغطية الموانئ البحرية في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بفرق فنية متخصصة بفحص الطرود والدعم الجمركي والتعرف على المواد المتفجرة، بالإضافة إلى فريق من الغواصين مجهزين تجهيزا كاملا. المساهمة في عمليات الانقاذ وتقديم الدعم لقوات الدفاع المدني.

من جهتها بدأت المديرية العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة بتنفيذ خطتها لموسم الحج هذا العام، مع إعداد خطوات عملية لبرنامجها التوجيهي والديني للتوعية الإسلامية لحجاج المعتمرين في المخيمات. الدفاع عن طريق استضافة علماء وخطباء رفيعي المستوى وتوزيع الرسائل والمنشورات والكتيبات التي تحتوي على إيضاح للمواضيع والشعائر للحجاج.

وبهذه المناسبة، قال قائد منطقة الطائف قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء محمد بن مشبب القحطاني، إن مشاركة وزارة الدفاع في حج هذا العام تأتي استكمالاً للدور. من باقي قطاعات الدولة ليكون موسم الحج ناجحاً بكل الطرق، مشيراً إلى أن التوجيهات النبيلة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – نصت على أن تكون كافة التسهيلات مقدمة لخدمة ضيوف الرحمن حتى يتمكنوا من أداء طقوسهم بسلام وهدوء.

الدعم الأمني ​​لوزارة الداخلية

وأشار إلى أن الوزارة تعتزم من خلال مشاركتها في موسم حج هذا العام، تقديم الدعم الأمني ​​لوزارة الداخلية في تنفيذ الخطة العامة لحفظ النظام، وتعزيز الإجراءات الأمنية المعتادة لمنع أي حادث يهدد الأمن. بالإضافة إلى دعم أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ، وتقديم الدعم الإرشادي الطبي والديني، بالإضافة إلى إدارة معسكرات وزارة الدفاع لاستيعاب الحجاج من موظفي الوزارة وحجاج دول التحالف والبعثات العسكرية في المملكة، وتجهيز المستلزمات الضرورية لهم في فترة الحج.

أكد قائد منطقة الطائف قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، جاهزية وحدات القوات المسلحة والمرافق الخدمية التابعة لوزارة الدفاع في المشاعر المقدسة والمرافق الصحية التابعة للإدارة العامة. الخدمات الصحية، من خلال الأجهزة المتوفرة والتقنيات الحديثة التي ستساهم في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأعرب عن فرح الجميع بالمشاركة في خدمة حجاج هذا البلد الطيب الذي أحبه الله وكرمه بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة في ظل العناية الفائقة والرعاية السخية التي يتلقاها من القيادة الرشيدة، وحث الجميع على بذل كل جهد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج بما يحقق تطلعات الحكام حفظهم الله، سائلين الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والازدهار والاستقرار في هذا الوطن.