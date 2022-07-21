وحش البلاد الروسى وصل…سيارة لادا نيفا الجديدة موديل 2022 مواصفاتها الداخلية وعيوبها وأسعارها فى بعض البلاد

لادا نيفا الجديدة 2022 سعر Lada Niva 2022 هُو الوحش الروسي الذي يعمل من خلال الدفع الرباعي ويجمع فِيْ تصميمه الخارجي بين الكلاسيكي والحديث ليناسب جميع العملاء، ويعرف باسم Lada Pronto، وتم إطلاق نسخته الأولى عليه السوق فِيْ عام 1977. إنه إنتاج روسي من AvtotoVAZ.

لادا نيفا الجديدة 2022

المواصفات الداخلية لسيارة لادا نيفا 2022

مع إزاحة 1600 سم مكعب، يتم تشغيل محرك Lada Niva بقوة إجمالية تبلغ 114 حصانًا.

تحمل السيارة خيار محرك آخر بسرعة 2000 سم مكعب وبقوة إجمالية تبلغ 168 حصان.

يتميز المحرك الأول بناقل حركة يدوي، بينما يعتمد المحرك الثاني على ناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ستة تروس.

عجلات السيارة مصنوعة من البلاستيك المقاوم للكسر مما يجعلها تتدحرج على الطرق المختلفة بسلاسة وثبات.

يبلغ حجم عجلات Lada Niva 2022 15 بوصة، وتعتمد المكابح على نظام الحقن الإلكتروني ونظام ABS.

السيارة لديها إمكانيات مختلفة مثل منفذ USB ومخرجات AUX.

تدعم السيارة الاتصال بالبلوتوث والواي فاي.

كَمْا أن لديها نقطة شحن لاسلكية للهُواتف الذكية.

ويشمل أيضًا Apple CarPlay و Underwire Auto.

عيوب وعيوب لادا نيفا 2022

لا يمكنك استخدام لادا نيفا 2022 للاستخدام العائلي لأن الغرفة الداخلية بها عدد قليل بدرجة كافِيْة من الأشخاص.

للاستخدام العائلي لأن الغرفة الداخلية بها عدد قليل بدرجة كافِيْة من الأشخاص. لم يتم تطوير ناقل الحركة المرتبط بالمحرك الثاني للسيارة ولا يزال يعمل يدويًا.

لذلك فهِيْ تفتقر إلى التكنولوجيا الحديثة التي تعتمد على ناقل الحركة الأوتوماتيكي فِيْ عملها.

يستغرق المحرك وقتاً طويلاً للتشغيل والسيارة غير مناسبة للقيادة على الطرق الحديثة بسبب ضعف ثباتها.

سعر لادا نيفا 2022 فِيْ السَعُودِيْة وبعض الدول