وحش السيارات الواعرة وصلت البلاد…سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS بمواصفات عالمية ومميزات عاليه وأسعار غير قابلة للمنافسة

تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS بمواصفات عالمية وأداء عاليلم ينته عالم السيارات بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيا والتطورات الخاصة بفئة السيارات حيث نرى المزايا الحديثة التي تعمل على المحركات عالية التقنية وتراث السيارات الهجينة يعتبرون المزيد من التقنيات والتقنيات فِيْ السيارة تزداد وتطورها وسعرها فِيْ سوق السيارات العالمي، ويزداد سعرها أيضًا ونعم، تويوتا شركة يابانية معروفة فِيْ العالم.

تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS

سنزودكَمْ بكافة مواصفات ومميزات وأسعار تويوتا كورولا كروس 2023 فِيْ الدولة.

تويوتا كورولا كروس 2023

تتميز تويوتا كورولا كروس بمواصفات عالية على أحدث التقنيات والتطورات.

سنعرف فِيْ هذه المواصفات التالية

تويوتا كورولا كروس 2023 لها محرك هجين، وهُو محرك رباعي الأسطوانات يعمل بمولدين للمحرك.

لها محرك هجين، وهُو محرك رباعي الأسطوانات يعمل بمولدين للمحرك. حيث تبلغ سعة المحرك 2 لتر، وتعمل القوة بـ 194 حصان.

يعمل بنظام الدفع الرباعي.

يبدأ التسارع من صفر إلى 100 كَمْ فِيْ الساعة وأيضًا فِيْ غضون ثماني ثوان.

تويوتا كورولا 2023 كفاءة فِيْ استهلاك الوقود، فهِيْ تخسر بضعة لترات فقط لكل 100 كيلومتر.

كفاءة فِيْ استهلاك الوقود، فهِيْ تخسر بضعة لترات فقط لكل 100 كيلومتر. أي ما يعادل 6.3 لتر.

حيث توجد تطريزات رياضية تشمل هذه التمارين ثلاثة لنوع هذه السيارة وهِيْ

S SE XS

نرى أن الموديل S يأتي مع تعليق رياضي، بينما تم تعديل الفئتين الأخيرتين وتحديثهما بالمكابح.

تأتي الفئتان الثانية والثالثة باللونين الأسود والأزرق.

يأتي 2023 Traila Corse بألوان جديدة رائعة بما فِيْ ذلك الفضي والأحمر والذهبي والأخضر الزيتوني والأسود والأزرق.

تحتوي السيارة على خمسة مقاعد قماشية من الداخل، أو الفئة الثالثة حيث تحتوي على صناعة مقاعد جلدية فاخرة.

مميزات تويوتا كورولا كروس هايبر 2023

النظام متوافق مع Apple Al-Qarb Play وهُو نظام Android Auto.

لديها نقطة اتصال 4G.

كَمْا يتم دعم منافذ USB.

يحتوي على عدد كبير من أنظمة الأمان مثل نظام الفرملة فِيْ حالات الطوارئ.

إنه يساعد فِيْ الحفاظ على المسار ويحتوي على نظام مراقبة النقطة العمياء.

تحتوي على تكييف هُواء يسهل التحكَمْ فِيْه.

سعر تويوتا كورولا كروس 2023

سعر السيارة مناسب جدا بالنسبة لمواصفات ومميزات السيارة كالآتي

صحيح أن سعر تويوتا كورولا مناسب جدًا مع المواصفات والمميزات العالية للسيارة، وأسعارها كالتالي –

ارتفاع سعر تويوتا كورولا كروس 2023 فِيْ السَعُودِيْة

سعر النسخة الأولى من LE HEV يمكن أن يكون 87،170 ريال سعودي.

سعر النسخة الثانية من تويوتا كورولا كروس 2023 XLE HEV 96،140 ريال سعودي.

سعر النسخة الثالثة من تويوتا كورولا كروس 2023 LTD HEV 109،480 ريال سعودي.

سعر تويوتا كورولا فِيْ مصر

يصل سعر السيارة فِيْ مصر إلى 349 ألف جنيه.

وسعر تويوتا كورولا 2023 فِيْ الإمارات

سعره فِيْ الإمارات يصل إلى 81 ألف درهم.

سعر سيارة تويوتا كورولا بالدولار