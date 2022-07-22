وحش السيارات.. سيارة تويوتا كراون 2023 Toyota Crown الجديدة كليا فِيْ السَعُودِيْة بأسعار ومواصفات ولا فِيْ الاحَلْام

تصدرت تويوتا كراون 2023، السيارات الحديثة المجهزة بتقنيات تكنولوجية، قائمة البحث، حيث يحب عشاق السيارات اختيار المميزات والمختلفة التي تصاحب البيئة، أراد مصنعها تزويدها بالتقنيات التي تميزها عن غيرها.السيارات كَمْا هِيْ يمكن أن تتنقل فِيْ جميع الطرق الوعرة وتوفر للسائق الحماية الكاملة بالإضافة إلى أنها تحتوي على ميزات أخرى تجعل الجميع يبحث عن أسعارها فِيْ السوق، لذلك سنراجع مواصفات تويوتا كراون وأسعارها فِيْ الخليج.

مواصفات تويوتا كراون 2023 فِيْ السَعُودِيْة

تتميز كل سيارة بمواصفات مختلفة عن باقي السيارات، ولكن السيارات الرياضية الصديقة للبيئة تتصدر قائمة البحث، ومن بين هذه السيارات سيارة تويوتا كراون الجديدة التي تصدرت بين أفخم السيارات للعام الجديد 2023.، ويحتوي على هِيْكل خارجي يختلف عن باقي السيارات، دفع رباعي يساعد السائق أثناء القيادة، وغيرها من المواصفات التي تميز سيارة تويوتا عن باقي السيارات، وهذه المواصفات كالتالي.

السيارة مزودة بمحرك هجين سعة 2.4 لتر.

لديها نظام دفع رباعي.

مجهزة بمقاعد هُوائية مصنوعة من الجلد الناعم المبطن.

المظهر الخارجي للسيارة كلاسيكي ويتكيف مع التكنولوجيا.

تم تقديم السيارة فِيْ ثلاث فئات مختلفة.

تويوتا كراون مزودة بمصابيح أمامية للرؤية الليلية.

زجاج مميز ومختلف وعازل للصوت.

لديها نظام فرملة فِيْ حالات الطوارئ أثناء ترس الرجوع للخلف.

يمكن دخول السيارة بدون مفتاح ومن خلال خاصية الدخول الذكي.

تحتوي السيارة على نظام صوتي مكون من 11 مكبر صوت.

سيارة أنيقة بجميع مميزات السيارات الحديثة.

سعر تويوتا كراون 2023 فِيْ السَعُودِيْة

تختلف أسعار تويوتا كراون الحديثة فِيْ جميع الأسواق سواء كانت عربية أو أجنبية، وتختلف كل فئة من فئات السيارة فِيْ أسعارها عن باقي الفئات، وأسعار سيارة تويوتا فِيْ الأسواق الخليجية كالتالي .