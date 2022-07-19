وحش السيارات وصل البلاد…سيارة تويوتا برادو 2023 TOYOTA PRADO بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها فِيْ البلاد

تويوتا برادو 2023 تويوتا برادو بمواصفات عالمية ومميزات وأسْعَار ممتازة فِيْ الدولةأعلنت شركة تويوتا اليابانية تويوتا برادو 2023، وتشتهر تويوتا بأنها شركة عالمية فِيْ صناعة السيارات وأن سياراتها متميزة ومن بين أفضل أنواع السيارات فِيْ السوق. سعر مناسب مع العديد من الميزات والمواصفات الجيدة يمكن شراء سيارة تويوتا برادو 2023، وفِيْ السطور التالية سوف نشرح أبرز مميزاتها.

تويوتا برادو 2023 TOYOTA PRADO International Spec

هناك العديد من المميزات والمواصفات فِيْ تويوتا برادو تجعلها من الأنواع المميزة للسيارات التي يمكن شراؤها، وهِيْ كالآتي

تحتوي السيارة على إطارات قوية بمسافة 18 بوصة.

تتمتع السيارة بمحرك قوي سعة 2.7 لتر بقوة 164 حصانًا.

تتميز السيارة بمقاعدها الجلدية الفاخرة.

تحتوي السيارة على مصابيح أمامية عالية الكفاءة ومصابيح ضباب.

تحتوي السيارة على مستشعرات للمطر بالإضافة إلى جهاز إنذار ضد السرقة.

السيارة مكيفة مع تحكَمْ سهل بالمناخ، كَمْا أن السيارة بها وسائد هُوائية لحماية سائقها فِيْ حالة حدوث أي تصادم.

مكبرات الصوت فِيْ السيارة جيدة وذات كفاءة عالية.

تعتبر تويوتا برادو 2023 من أفضل السيارات، مما يجعلها قادرة على منافسة العديد من أنواع السيارات الأخرى، إما بسبب السرعة أو لاختلاف إمكانياتها.

تتميز السيارة بشاشة 9 إنش تدعم اتصال البلوتوث والواي فاي، بالإضافة إلى شاشة أخرى لمتابعة المؤشرات، وكذلك الشاشة التي تظهر الطريق من الخلف.

تحتوي السيارة على محرك آخر سعة 3 لترات بقوة 161 حصان.

سعر تويوتا برادو 2023

ولكي نحصل على السيارة يجب أن نعرف أولاً سعرها ثم نعرف خصائصها وهِيْ كالتالي