وحش السيارة وصل… سيارة كيا k8 2022 الجديدة اهم مواصفاتها وأنواع الموديلات وأسعارها الجبارة فِيْ الأسواق

كيا K8 2022 الجديدة، أهم مواصفاتها، تتميز كيا K8 2022 بهِيْكلها الرياضي والمتطور من حيث التصميم والأدوات التي تتمتع بها داخل سيارة كيا 2022 وإصداراتها العديدة.

كيا K8 2022 الجديدة أهم مواصفاتها

نقدم كل شيء عن كيا K8 2022 الجديدة

مواصفات كيا K8 2022

المحرك متضمن ك 8 2022 حوالي 6 سلندرات و بقوة 300 حصان.

حوالي 6 سلندرات و بقوة 300 حصان. سعة المحرك 3.5 لتر، وتستهلك الوقود بمعدل 1 لتر / 12.9 كَمْ.

تتميز بشبكة أمامية سوداء من كيا تتكون من خطوط متشابكة.

يبلغ حجم عجلات كيا K8 2022 19 بوصة.

يحتوي على نظام إضاءة خلفِيْة LED.

ويضم العديد من وسائل الترفِيْه والأمن، حيث يحتوي على

نظام التحكَمْ فِيْ المقعد الكهربائي.

شاشة مقاس 12.3 بوصة لعرض المعلومات والترفِيْه.

نظام حماية ضد السرقة.

نظام التحكَمْ فِيْ الانزلاق.

نظام مراقبة ضغط الهُواء والإطارات.

نظام التحكَمْ فِيْ حركة السائق للتنبيه عند انحرافه.

يشتمل على نظام عازل للصوت لمنع الضوضاء داخل السيارة أثناء القيادة.

يتم ضبطه على الوضع الرياضي عند القيادة بسرعات تزيد عن 130 كَمْ.

موديلات كيا K8 2022

كيا K8 LX 2022

يحتوي على 6 اسطوانات وله ازرار للتحكَمْ بالمحرك.

يتضمن أقفال لقفل وفتح الأبواب تلقائيًا.

لديها 6 وسائد هُوائية.

وهُو متوافق مع مستشعرات ركن السيارة الأمامية والخلفِيْة.

سعره فِيْ السوق السعودي 194،000 ريال سعودي.

كيا K8 EX MID 2022

تعمل كيا K8 EX MID 2022 تلقائيًا.

سعة المحرك 3.5 لتر.

تقدر قوة المحرك بـ 300 حصان وبه كاميرا خلفِيْة للمراقبة.

سعر سيارة كيا سيارة تبلغ تكلفة الطراز 2022 K8 EX MID حوالي 193،773 ريال سعودي.

كيا K8 EX COMPLETE 2022

من أهم مميزات سيارة Kia K8 EX FULL إمكانية التشغيل عن بعد.