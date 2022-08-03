وحش الطرق الوعرة سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 بالسَعُودِيْة/ السعر والمواصفات

تتميز تويوتا لاند كروزر بإصداراتها المتعددة، فضلاً عن كونها الاختيار الأول لمجموعة كبيرة من المواطنين فِيْ المملكة، وذلك لما تتمتع به السيارة من إمكانيات والمواصفات القياسية المقدمة من خلالها. تصميم فاخر وميزات جديدة فِيْ كل نسخة جديدة تفوق سابقتها، لكي تبقى فِيْ قائمة أقوى علامة تجارية للسيارات فِيْ العالم وفِيْ الدول العربية، لذلك من خلال السطور التالية نتعرف على أبرز مواصفات السيارات السيارة وسعر البيع فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

أبرز مميزات تويوتا لاند كروزر 2022

من الخارج تأتي السيارة بتصميم فاخر مع شبكة أمامية ضخمة من الكروم توحي بقدرات السيارة الصلبة، ونحافة التصميم، وتأتي المصابيح الأمامية للسيارة مع المصابيح الخلفِيْة التي تم تصميمها بطريقة متطورة للغاية منذ البداية. الإصدار، ومن الداخل تم تقليل عدد أزرار التحكَمْ فِيْ المقصورة الأمامية لإضفاء مظهر أكثر أناقة مع إضافة نظام صوتي JBL حديث ومتطور مع شاشات ترفِيْه 11 بوصة فِيْ المقاعد الخلفِيْة.

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مواصفات محرك تويوتا لاند كروزر 2022

حازت السيارة على إقبال كبير من سائقي السيارات فِيْ المملكة، وذلك بسبب ملاءمتها لطبيعة الطرق الوعرة فِيْ البلاد وكثرة التلال والجبال فِيْها، الأمر الذي يستدعي وجود محرك بمواصفات قياسية، والذي يتم توفِيْره من خلال إصدارات السيارة محور حديثنا اليوم مواصفات المحرك كالتالي

محرك تويوتا لاند كروزر سعة 3.5 لتر سداسي الأسطوانات وتوربو مزدوج تبلغ سرعته القصوى 409 حصان، مع عزم دوران 650 نيوتن متر، ويعمل ناقل الحركة أوتوماتيكياً لعشر سرعات مختلفة بالإضافة إلى التحكَمْ اليدوي، مع أربع سرعات متواصلة للخدمة الشاقة. – محرك العجلة. وظيفة القيادة والضوء، بالإضافة إلى القفل التفاضلي الخلفِيْ.

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سعر تويوتا لاند كروزر 2022 لجميع الاصدارات

كل إصدار له سعره الخاص وهُو كالتالي بحسب الأسعار المعلنة من قبل وكيل تويوتا الرسمي فِيْ المملكة عبد اللطيف جميل، حيث يختلف سعر كل إصدار عن الآخر بسبب القدرات والمواصفات المختلفة لكل إصدار. . للعام الحالي 2022

نسخة GXR 2 سعر البيع حوالي 263،120 ريال.

نسخة GXR 3 سعر البيع حوالي 293،020 ريال.

نسخة GXR 4 سعر البيع 307.970 ريال.

نسخة GXR-V سعر البيع 320،850 ريال.

نسخة VXR، سعر البيع 362.250 ريال.

نسخة VXR سعر البيع 404570 ريال.

نسخة GX DSL سعر البيع 242190 ريال.

نسخة GXR 2 DSL سعر البيع 260.360 ريال.

نسخة GXR 3 DSL سعر البيع 290605 ريال.

نسخة GXR 4 DSL سعر البيع 302680 ريال.

نسخة VX DSL سعر البيع 357190 ريال.

نسخة GR-S DSL سعر البيع 405،605 ريال.

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