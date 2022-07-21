“وحش الكون والخديوي راجعين”.. العوضي يحمس لمسلسله مع ياسمين عبد العزيز

يفتقد الممثل المصري أحمد العوضي الجمهُور على مسلسله الجديد الذي سيجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، فِيْ دراما رمضان 2023.

واعتمد العوضي الألقاب التي اشتهرت بها شخصياته فِيْ مسلسل “وحش الكون” و “الخديوي” لإثارة اهتمام الجمهُور بالمسلسل الجديد.

وقال الممثل المصري فِيْ تعليقه على فِيْسبوك “رمضان 2023 وحش الكون والخديوي سنعود بمسلسل جديد إن شاء الله يليق بالجمهُور الحبيب، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى”. . فكري إنتاج سينرجي (تامر مرسي) عَنّْ الاستقرار إن شاء الله أخواتي الجدعان ”.

بدا واضحًا أن المسلسل سيكون فِيْ سياق اجتماعي، حيث اشتهر المخرج فكري بهذا النوع من الدراما الاجتماعية بعيدًا عَنّْ الحركة.

كان جمهُور الثنائي متحمسا للدراما القادمة وأشاروا إلَّى أنها ستكون ناجحة على غرار مسلسل “إلي مالوش كبير” الذي شاركوا فِيْه فِيْ دراما رمضان 2022 وحققوا نجاحا كبيرا.

يعد التعاون بين أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبد العزيز هُو الثالث معًا فِيْ مسيرتهما، بعد الأول الذي كان بعَنّْوان “لآخر نفس” عام 2022.

ولم يختر الكاتب ناصر عبد الرحمن حتى الآن اسمًا للدراما الجديدة التي ما زالت تكتب حلقاتها، ومن المقرر أن يبدأ تصويرها منتصف نوفمبر المقبل.

فِيْ غضون؛ قال الفنان أحمد العوضي، إنه سيبدأ تصوير فِيْلمه الجديد “البلدوزر” مع المخرج طارق العريان خلال الأشهر المقبلة. استعدادا لعرضه العام المقبل.

وأضاف أحمد العوضي فِيْ تصريحات صحفِيْة أنه سعيد للغاية لتعاونه مع المخرج طارق العريان، حيث يعد من أهم المخرجين السينمائيين فِيْ الوطن العربي بحسب رأيه، مشيرا إلَّى أن فِيْلمه يتعرض لخطر كبير. لعبة فنون الدفاع عَنّْ النفس MMA.

وأشار الفنان المصري إلَّى أنه يخضع لتدريبات بدنية مكثفة فِيْ صالة ألعاب رياضية للحصول على جسم عضلي سليم، وتابع “أنا معتاد على الذهاب إلَّى الجيم طوال الوقت لأنني شخص أحب الرياضة كثيرًا”.

كَمْا أفِيْد أن المخرج طارق العريان يجري محادثات مع النجم العالمي روبرت دي نيرو للمشاركة فِيْ المسرحية.

وقال العريان إن دي نيرو سيلعب دور المدرب الشخصي لأحمد العوضي، لاعب فنون القتال المختلطة، إذا تم تعيينه.

يدور الفِيْلم حول رحلة شاب ليصبح بطل العالم فِيْ فنون القتال المختلطة “MMA”، ويتضمن مشاركة أبطال العالم فِيْ اللعبة.