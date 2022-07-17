وحش الموسم الجبار…سيارة تويوتا كورولا كروس Toyota corolla cross 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة

تويوتا كورولا كروس 2023 بمواصفات عالمية واداء ممتازتويوتا من اهم الشركات فِيْ العالم فِيْ صناعة السيارات ودائما تقدم الجديد والحديث فِيْ امانها وفخامة وتقنية ومتعة القيادة، ثم سنتعرف على تويوتا كورولا كروس 2023 من حيث المواصفات المعلنة.

كورولا كروس 2023

قد تحتوي تويوتا كورولا كروس 2023 على العديد من المواصفات والمميزات التي يمكن أن تميزها عن السيارات الأخرى، وهِيْ

تويوتا كورولا كروس 2023 وهِيْ مصنفة ضمن فئة تصنيف الرياضة SUV.

وهِيْ مصنفة ضمن فئة تصنيف الرياضة SUV. إنها ذات دفع رباعي وستطرح فِيْ السوق فِيْ وقت لاحق من هذا العام.

من المواصفات الحديثة للمحرك أنه يعمل بالغاز الطبيعي وبسعة 2 لتر.

تم تصنيف المحرك عند 169 حصان و 131 رطل قدم من عزم الدوران، ويتميز بناقل حركة أوتوماتيكي متغير.

كان التصميم جميلًا جدًا من الخارج، وله تصميم داخلي أنيق جدًا، وكَمْا ذكرنا، فهِيْ من السيارات الرياضية المناسبة جدًا لمحبي الرياضة.

تحتوي السيارة على نظام دفع رباعي، مما يجعل من السهل التحرك على الطرق الوعرة.

تساند تويوتا سياراتها بأمان جيد كَمْا تعودنا، وكَمْا أخبرتنا الشركة فإن السيارة تتمتع بأمان وفِيْر مما يجعلك تتجنب الحوادث لا قدر الله وكذلك سلامتك داخل السيارة.

تتميز تويوتا بتغطية كافة احتياجات السائق ومستخدم السيارة لتسهِيْل عملية القيادة لجميع المستخدمين وتوفِيْر كافة الإمكانيات.

أسْعَار تويوتا كورولا كروس 2023

لم تتحدث الشركة رسميًا عن سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2023، لكن الجميع ينتظر السعر فِيْ نهاية العام.

هناك الكثير من عشاق سيارات تويوتا والإنتاج يندفعون للحجز.

سنخبرك أولاً عن سعر السيارة إذا تم الإعلان عنها رسميًا.

أما بالنسبة للمعدات التي تم تجهِيْز السيارة بها، فقد تم تكوين المصابيح الأمامية والخلفِيْة إلكترونيًا بطريقة جديدة، تمامًا كَمْا تم تكوين المرايا الجانبية.

بالإضافة إلى مصابيح LED الساطعة الرخيصة، فإن جميع نوافذ السيارة تعمل بالكهرباء.

يمكنه فتح وغلق المرايا تلقائيًا، بالإضافة إلى التكييف، كَمْا يحتوي على شاشة تعمل باللمس مقاس 10.5 بوصات ومكبرات صوت.

هنا وصلنا إلى نهاية مقالنا وتعرفنا على سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 ومواصفاتها ومميزاتها وأسعارها، وتجدر الإشارة إلى أنها من أكثر السيارات شهرة اليوم لما تتمتع به من مزايا عديدة مقابل سعره.