وداعاً لدفع مبالغ باهظة بالكوافِيْرات فِيْمكنك صبغ الشعر باللون الأشقر الجديد فِيْ المنزل

أصبح صبغ الشعر من الأشياء التي تهتم بها الكثير من النساء وتتغير، والشعر الأشقر من الألوان المفضلة لدى الكثير من النساء، والآن يمكن الحصول عليه بسهُولة فِيْ المنزل بكل سهُولة، ومن خلال العنصر التالي سنقوم بذلك. أقدم لكَمْ كيفِيْة صبغ شعرك الأشقر فِيْ المنزل.

كيفِيْة صبغ الشعر الأشقر فِيْ المنزل

الآن أصبح من الممكن صبغ شعرك بسهُولة فِيْ المنزل بدلاً من الذهاب إلى صالونات التجميل، وإليك السطور التالية حول كيفِيْة صبغ شعرك

مكونات صبغ الشعر باللون الأشقر الجديد

يتم الحصول على عبوتين صبغة. بعد ذلك، يتم تحضير الصبغة بالطريقة المكتوبة على عبوة الصبغة، ويتم تجريب جزء صغير على الشعر. ثم يتم تمشيط الشعر، ثم يقسم الشعر بملاقط خاصة، ثم توزع الصبغة حسب الفرشاة. بعد ثلث ساعة يغسل الشعر بالماء، وبعد عدة أيام يغسل بالشامبو، مع الحرص على عدم غسله فِيْ نفس يوم الشامبو، لأنه يمكن أن يزيل الصبغة.

خطوات طبيعية لصبغ شعرك بالشقراء فِيْ المنزل

هناك الكثير من الوصفات التي يتم تحضيرها فِيْ المنزل والتي يمكن من خلالها الحصول على اللون الأشقر

وصفة الشاي والليموناضة

يعتبر الشاي من أسرع الطرق للمساعدة فِيْ تلوين الشعر، وإليك الخطوات التالية لتلوين الشعر باستخدام هذه الوصفة

يتم الحصول على نصف لتر من الماء، ويضاف إليه ثمانية أكياس شاي، ثم يضاف إليه نصف كوب من عصير الليمون ويترك حتى يتحول إلى لون غامق. يتم وضع الخليط أعلاه فِيْ بخاخ. بعد ذلك يتم ترطيب الشعر بكَمْية من الماء ثم رش المحَلْول على الشعر حتى يتم التأكد من وصوله إلى جميع أجزاء الشعر. يتعرض الشعر لأشعة الشمس ويترك لمدة ساعة ونصف. بعد ذلك، يتم وضع واقي من الشمس لحماية جميع أجزاء الجسم. انتظري مرور الوقت ثم ضعي زيت جوز الهند على شعرك للمحافظة عليه. مع تكرار الوصفة أكثر من مرة، ستلاحظين أن الشعر ينفتح ويصل إلى الدرجة المطلوبة.

صبغة برتقال مع عصير جزر

إذا كنت بحاجة إلى تغيير لون شعرك إلى لون برتقالي لامع، اللون الجديد لهذا الصيف، فكل ما عليك فعله هُو صنع عصير جزر طازج بدون ماء تمامًا ووضع زيت ناقل عليه من الزيوت الحاملة المعروفة مثل مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، حيث يتم وضع كَمْية كبيرة من الخليط على الشعر ويتم لف الشعر بالبلاستيك ويترك لمدة ساعة ونصف على الأقل للحصول على ظل قوي للون، ثم الشعر بالتفاح خل التفاح لتثبيت اللون، يمكن تكرار العملية أكثر من مرة للحصول على لون أقوى.