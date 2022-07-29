وداعاً لزفارة الكرشة.. فِيْ دقيقتين بس هتقضي على الريحة وهتبقي زي الفل جاهزة للتسوية

الكرشة من أهم الأطعمة الشعبية التي تتميز بأنها من الأطعمة الدهنية، ولكن يحبها عدد كبير من الأشخاص الذين يحبون الأطعمة الدهنية مثل الممبار والكرشة والفاشا ولحوم الرأس والكبد. مجموعة كبيرة جدًا من النساء اللواتي يرغبن فِيْ التعرف على طرق سهلة وبسيطة للمساعدة فِيْ تنظيف مسامير القدم دون بذل مجهُود كبير أو مجهُود كبير، خاصة بعد عيد الأضحى الذي يتميز بالتضحية وتناول هذا النوع من الطعام، من خلال هذا المقال نقدم لكَمْ السهُولة وطرق بسيطة تسمح لك بتنظيف المسامير والتخلص من الزفِيْر بخطوات بسيطة للغاية، والحصول على لون أبيض ناصع ورائحة لطيفة للغاية.

كيفِيْة تنظيف النسيج

إن طريقة تنظيف المسامير التي نقدمها لك لم تستغرق وقتاً طويلاً، حيث ظهرت سلسلة من الأساليب والطرق التي تساعد على تنظيفها بأكبر قدر من البساطة والسهُولة، مما يتيح لها التخلص من الروائح الكريهة والزفِيْر والحصول على سمة مميزة نكهة. يتم ذلك من خلال ما يلي

مكونات

كأس من الماء.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

كوب من الخل أو عصير الليمون.

خطوات التحضير

أولاً نخلط الدقيق مع الماء فِيْ وعاء كبير حتى نحصل على عجينة سائلة مثل كعكة إسفنجية. نغسل مسامير اللحم تحت الماء الجاري ثم نقطعها إلى قطع بالحجم المناسب. تتم إزالة المخلفات والطبقة الخضراء الملتصقة بالذرة بسكين حاد، ثم شطفها مرة أخرى تحت الماء الجاري حتى تتحول إلى اللون الأبيض تمامًا. نقع الذرة فِيْ خليط من الماء والدقيق لمدة 5 دقائق. يُغسل الغلاف مرة أخرى تحت الماء الجاري لإزالة خليط الدقيق. نقعها مرة أخرى فِيْ الليمون أو الخل لمدة نصف ساعة. يتم غسلها تمامًا من الليمون تحت الماء الجاري ثم وضعها فِيْ مصفاة حتى تتخلص من الماء والسوائل وتصبح جاهزة للطهِيْ.

فِيْ حالة الرغبة فِيْ إبقاء الكرشة جاهزة للراحة، يمكن تعبئتها فِيْ أكياس ثلاجة نظيفة، بعد أن يتم ترشيحها بالكامل وتجفِيْفها من الماء، وتخزينها فِيْ الفريزر ثم إخراجها فِيْ الميزان لأنه نظيف للغاية ولا يوجد به زفِيْر.