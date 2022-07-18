وداعاً لصبغة الشعر.. معلقة واحدة بس من الفازلين للقضاء على الشيب وتغطية الشعر الأبيض بالكامل والنتيجة من أول مرة

الفازلين هُو أحد المكونات الطبيعية المستخدمة فِيْ عالم مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، وقد ثبت أنه فعال للغاية فِيْ كل من الرجال والنساء فِيْ ترطيب البشرة ومختلف أجزاء الجسم، مما يمنحها النعومة اللازمة. الجفاف، وقد أظهر فِيْ الفترة الماضية فعاليته الكبيرة وغير المثبتة فِيْ إزالة الشعر الرمادي وتغطية الشعر الرمادي بنتائج مدهشة للغاية، وذلك لوجود نسبة عالية جدًا من النساء والرجال الراغبين فِيْ الاعتناء بأنفسهم. المظهر الخارجي والقضاء على الشيب بمجرد ظهُوره ؛ كانوا يلجأون فِيْ الأيام الخوالي إلى صبغات الشعر التي لها تأثيرات قاسية طويلة المدى وتؤدي إلى تساقط الشعر وتلفه، أما الفازلين فهُو مكون طبيعي لا ينتج عنه أي آثار جانبية.

وصفة الفازلين لازالة الشيب

يعد الفازلين من المكونات الطبيعية الأساسية لأي شخص سواء فِيْ الشتاء أو الصيف، حيث يساعد على ترطيب القدمين بعمق وتقليل ظهُور التشققات فِيْها، كَمْا يستخدم فِيْ حماية الجلد والجسم من الالتهابات، والاستعداد مجموعة كبيرة من وصفات العناية بالبشرة والشعر، فهِيْ من المكونات التي لها استخدامات متعددة وقد ثبت أنها فعالة للغاية فِيْ تغطية الشيب والقضاء على الشيب، وذلك من خلال

مكونات

3 ملاعق كبيرة من الحناء.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة من القهُوة.

ملعقة زيت زيتون.

2 ملاعق كبيرة من فِيْتامين هـ.

خطوات التحضير