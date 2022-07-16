وداعاً للبهتان.. تنظيف السجاد بالملح حتى لو فاتح وشديد الاتساخ والبقع من سنين ستبهر أسرتك

تحتاج المرأة أحيانًا إلى تنظيف سجاد سريع وسهل، وكيف يحدث ذلك يقوم بعض الأشخاص بغسل السجاد على الفور، لكن الأمر يستغرق وقتًا وجهدًا، ولكن هل سبق لك أن حاولت تنظيف السجاد بالملح هذا أمر غريب بالنسبة للبعض منا، لكن هذه الطريقة تعتبر من الطرق السهلة التي لا تكلفك الكثير، فالملح لا يفرغ فِيْ المنزل أبدًا، فاتبعنا.

تنظيف السجاد بالملح

استخدام الملح فِيْ تنظيف السجاد غريب نوعا ما، لكنه من المواد التي ثبت فعاليتها فِيْ ذلك، لذلك سوف نقدم لكَمْ أدناه كيفِيْة تنظيفه.

تنظيف السجاد المتسخ للغاية

يمكنك وضع كَمْيات مناسبة من ملح الطعام على السجادة فِيْ كل منطقة متسخة، ثم تركها لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة، ثم إزالة الأوساخ بالمكنسة الكهربائية.

مزيج تنظيف السجاد الجاف

ضعي كَمْيات متساوية من الملح وعصير الليمون على منطقة السجادة المراد تنظيفها واتركيها طوال الليل ثم امسحيها فِيْ صباح اليوم التالي.

أفضل خلطة لتنظيف السجاد الخفِيْف

يساعد الخل بالملح على تنظيف وتعقيم السجاد بسبب الأحماض التي يحتويها الخل، لذلك يجب وضع الخل بنفس كَمْية الملح والتقليب، ثم دهن الخليط على السجاد واتركه حتى السجاد قم بامتصاصه، ثم افركه بالمكنسة الكهربائية لإزالة باقي الخليط المتسخ.

تنظيف السجاد وتعطيرها

فِيْ حالة وجود العديد من البقع على السجادة، استخدم أولاً المكنسة الكهربائية لإزالة الأوساخ الملتصقة بالسجاد، ثم أضف الملح مع البورق والخل وقلب جيدًا، ثم رش الخليط على السطح المتسخ. البقع أو على السجادة بالكامل، ثم اتركها لمدة ساعة، ثم استخدم فرشاة السيراميك لفرك أي مناطق شديدة الاتساخ.

فِيْ نهاية المقال الخاص بتنظيف السجاد بالملح، عليك استخدام أي من الطرق المذكورة أعلاه حسب كل درجة من الأوساخ، وعليك أن تقوم بتهُوية السجاد من وقت لآخر حتى تكون رائحة السجادة نظيفة كأنها جديدة، وأنت يجب أيضًا تعريضه لأشعة الشمس لجعله خاليًا من الميكروبات.